Imagen de Javier Milei: cae al quinto lugar en abril y el peronismo lidera la intención de voto

El Presidente quedó por detrás de tres dirigentes opositores: Axel Kicillof y Myriam Bregman, ambos con 44% de imagen positiva, y Cristina Kirchner con 39%. Incluso aparece por encima Patricia Bullrich, con 39%. Más abajo se ubican Mauricio Macri (34%), Sergio Massa (33%), Luis Caputo (29%), Victoria Villarruel (27%) y Manuel Adorni, quien cae a 23%.

El Presidente quedó por detrás de tres dirigentes opositores: Axel Kicillof y Myriam Bregman, ambos con 44% de imagen positiva, y Cristina Kirchner con 39%. Incluso aparece por encima Patricia Bullrich, con 39%. Más abajo se ubican Mauricio Macri (34%), Sergio Massa (33%), Luis Caputo (29%), Victoria Villarruel (27%) y Manuel Adorni, quien cae a 23%.

La imagen de Javier Milei registró una nueva caída en abril y descendió al quinto puesto a nivel nacional, por debajo de dirigentes opositores y hasta de una referente oficialista, según una encuesta difundida este jueves. El relevamiento también muestra un cambio en la intención de voto de cara a 2027, con el peronismo en primer lugar en un escenario de paridad.

El sondeo de la consultora Opina Argentina, realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril sobre 1.007 casos en todo el país y con un margen de error de +/- 3,03%, indica que Milei alcanza una imagen positiva del 35% frente a un 63% negativa. Se trata de una caída significativa respecto de diciembre, cuando registraba 48% de positiva y 52% de negativa, consolidando un deterioro sostenido en los últimos meses.

De acuerdo al informe, el Presidente quedó por detrás de tres dirigentes opositores: Axel Kicillof y Myriam Bregman, ambos con 44% de imagen positiva, y Cristina Kirchner con 39%. Incluso aparece por encima Patricia Bullrich, con 39%. Más abajo se ubican Mauricio Macri (34%), Sergio Massa (33%), Luis Caputo (29%), Victoria Villarruel (27%) y Manuel Adorni, quien cae a 23%.

La consultora advierte que “durante abril se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero” y subraya que los indicadores del oficialismo “caen a una velocidad muy pronunciada en los últimos dos meses”. En ese marco, la aprobación de Milei bajó 6 puntos respecto de la medición anterior y acumula una caída de 13 puntos desde enero, en un contexto marcado por la situación económica y denuncias de presunta corrupción.

El estudio también destaca el fuerte retroceso en la imagen de Manuel Adorni, que “implosiona” tras perder 16 puntos en el último mes, en medio de cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito, compra de inmuebles no declarados y viajes al exterior a destinos de lujo.

En cuanto a la intención de voto, el relevamiento plantea un escenario competitivo de cara a 2027. Ante la pregunta sobre a quién votarían “si las elecciones fueran mañana”, el espacio identificado como “el peronismo de Cristina, Kicillof y Massa” lidera con 32%, superando por primera vez en mucho tiempo a “La Libertad Avanza de Javier Milei”, que alcanza 31%, configurando un empate técnico dentro del margen de error.

La evolución de los últimos meses marca una tendencia descendente para el oficialismo: en enero Milei aventajaba por 9 puntos (44% a 35%), en febrero por 8 (41% a 33%) y en marzo por 7 (39% a 32%), hasta quedar en abril por debajo de la principal fuerza opositora.

Como dato relevante, Opina Argentina señala que por primera vez el Frente de Izquierda, referenciado en Bregman, aparece en tercer lugar con 9%. Más atrás se ubican una opción de centro encabezada por Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti con 5%, la categoría “otro” con 11%, “no sabe” con 7% y “blanco/no iría a votar” con 5%.