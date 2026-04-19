Milei llegó a Israel y visitó el Muro de los Lamentos

Milei realizó un gesto simbólico que marca el tono de su estadía, caracterizada por un fuerte respaldo político y diplomático al Estado israelí.

Milei realizó un gesto simbólico que marca el tono de su estadía, caracterizada por un fuerte respaldo político y diplomático al Estado israelí.

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, dando inicio a su tercera visita oficial desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo, en el marco de una agenda centrada en el fortalecimiento de vínculos bilaterales y definiciones geopolíticas.

En su primera actividad en territorio israelí, Javier Milei visitó el Muro de los Lamentos, uno de los lugares más emblemáticos del judaísmo. Allí realizó un gesto simbólico que marca el tono de su estadía, caracterizada por un fuerte respaldo político y diplomático al Estado israelí.

Durante su visita, el mandatario participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y será distinguido por su posicionamiento durante el conflicto en Medio Oriente. La comitiva oficial está integrada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, junto a funcionarios del área económica, judicial y de relaciones exteriores.

El cronograma incluye además audiencias privadas de alto nivel, entre ellas un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En estas reuniones se avanzará en la cooperación bilateral y en el plan de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, una iniciativa que implicaría el reconocimiento formal de esa ciudad como capital de Israel.