Alberto Fernández explicó que la fórmula con Cristina “es inmodificable”

El precandidato a presidente Alberto Fernández volvió a convocar al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, a sumarse a la unidad de cara a las elecciones. “Siempre hemos tenido abiertas las puertas para él”, indicó.

“En todo este tiempo he hablado con Sergio y lo he inducido pensar la posibilidad de estar juntos. Pero la decisión está en él. Nuestra vocación es pública y notoria, nunca la ocultamos. No es una decisión que esté en nosotros, solo en su potestad“, añadió. Massa encabezará este jueves el congreso partidario en donde se definirá su postura.

En tanto, respecto a la fórmula que encabezará junto a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, explicó que “es inmodificable”. “No hay ninguna posibilidad de cambiar. La fórmula sabíamos que era inmodificable. Sabemos el rol que tiene que cumplir cada uno”, agregó.

Fernández, en declaraciones radiales, se refirió también a la presentación del diputado nacional y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, como fórmula de gobernador y vice del PJ-Unidad Ciudadana para competir en la provincia de Buenos Aires frente a María Eugenia Vidal. “Fue una propuesta bien recibida por todos”, comentó.

“Cuando con Cristina circulamos esa foto, lo hicimos con la idea de ver si todos estaban de acuerdo y hemos recogido una buena recepción. No está confirmada formalmente pero me parece que es una fórmula que está muy bien aceptada por todos y tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel en la Provincia“, añadió.

Finalmente, el ex Jefe de Gabinete apuntó que está “confundido” con Alternativa Federal. “Dijeron que iban a PASO e interpreté que eran entre Massa y Urtubey y ahora parece que el Frente Renovador está pensando otra cosa. No sé qué van a hacer. Pero en las segundas vueltas, si son opositores, y nosotros llegamos a la segunda vuelta, entiendo que esa fuerza no va a acompañar a Macri”, concluyó