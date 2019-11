Se voló el techo de la escuela: “Por suerte no tenemos que lamentar víctimas”

El intenso temporal que afectó a la Región este viernes, dejó un saldo negativo muy grande para la Escuela Secundaria N°38 de Villa Independiencia, partido de Lomas de Zamora: El techo se desprendió y terminó en la casa de un vecino.

“Por suerte no tenemos que lamentar víctimas por la forma que soplaba el viento. No fue hacia la puerta sino para lo de un vecino. Hubo grandísimos daños estructurales pero no víctimas”, explicó Javier Perín, secretario general de Suteba Lomas, en diálogo con Info Región.

El temporal, que dejó postes y arboles caídos, miles de usuarios sin luz y hasta una víctima fatal en Santa Marta, hizo que “se desprenda por completo el techo de las dos aulas” de la institución. “Sólo afectó a la secundaria porque la primaria N°59 está en el subsuelo. Los chicos estaban en clases adentro, por suerte no hay que lamentar víctimas”, agregó el secretario general de Suteba Lomas.

En cuanto al establecimiento, Perín remarcó que “los directivos ya habían detectado que tenía un movimiento” por lo que “hicieron las denuncias correspondientes para poder hacer la reparación”, pero se encontraron “con la misma respuesta de estos últimos cuatro años: que se iba a hacer más tarde y que no había presupuesto”.

“Estas son las respuestas que tuvimos a lo largo de este último período. Lamentable porque, si bien no hubo heridos, los chicos van a perder clases y el arreglo va a ser muchísimo más caro”, concluyó Perín, en charla con este medio.