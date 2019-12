Banfield firmó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo

Banfield continúa con actividades en favor de los derechos humanos y, este jueves, el Taladro firmó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo para trabajar en conjunto en la búsqueda de nietos que fueron apropiados en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield.

La presidenta del club, Lucía Barbuto, y la titular de la organización de derechos humanos, Estela de Carlotto, firmaron un convenio con el fin de reforzar el trabajo en la búsqueda de los nietos que fueron apropiados durante la última dictadura militar.

“Es la primera vez que entro a este club y estoy muy feliz”, expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “Más de 700 centros clandestinos funcionaron en el país y gracias a la lucha del pueblo conseguimos recuperar decenas de nietos”, expresó.

En esa sintonía, Carlotto valoró el trabajo de la organización que “no deja de caminar” ni “baja los brazos”, por lo que es “un ejemplo para Latinoamerica y el mundo”. “Los países vecinos nos piden ayuda, viajamos a darles apoyo, a compartir, a enseñarles”, precisó.

“Vivimos momentos tremendos en Chile, en Ecuador, en Bolivia y en Colombia. Ese poder sigue en Brasil también. Pero en Argentina no. Vamos a cambiar de gobierno pero en paz, no quietos. Nunca dejamos de caminar. Nuestras generaciones que siguieron fueron aprendiendo que la lucha se gana cuando no se afloja. Perseverancia y amor es lo que tenemos las Abuelas”, resaltó Carlotto.

Finalmente, la titular de Abuelas agradeció a Banfield y valoró “que el fútbol ayude a la educación de las nuevas generaciones”. “Esto nos da fuerzas. El apoyo de este club colabora en que no nos quedamos quietas. Seguimos en nuestra lucha”, recalcó.

“Seguimos contra todo. Esto no tiene que volver a pasar nunca más. La Justicia tiene que ser una realidad. Por eso estamos acá. Les agradezco en nombre de todas las abuelas. Desde hoy llevamos a Banfield en el corazón”, concluyó.

Carlotto estuvo acompañada por Delia Giovanola, cuyo nieto, Martín Ogando, nació en el ex Pozo, y otros nietos recuperados, entre los que se encontraban Carlos D’Elía Casco, también nacido en el mencionado centro clandestino, y la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Moyano.

El acto comenzó con los agradecimientos, entre lágrimas, de la presidenta Barbuto para con Abuelas. “Su lucha es un ejemplo”, destacó la titular del club, quien también recordó el apoyo del municipio de Lomas de Zamora, los artistas que acompañaron en el teatro y la Comisión Directiva, junto al área de Derechos Humanos del club.

Por su parte, Giovanola también agradeció a los presentes “por estar en este emotivo acto” y recibirla “con los brazos abiertos”. “Haber nacido acá y que ahora podamos llevar a cabo estas actividades, me alegra mucho. Es el lugar donde nos acobijaron”, subrayó.

El área de Derechos Humanos de Banfield, antes de terminar el acto, homenajeó tanto a Carlotto como a Giovanola con una camiseta del club con sus respectivos nombres. Además, chicos de Lomas de Zamora le entregaron regalos a las invitadas.

Teatro por la Identidad

En paralelo, el club abrió las puertas del Florencio Sola a sus socios para que se lleve a cabo, por primera vez en un estadio, una función de “Teatro x la Identidad”, que acompaña la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo hace más de 20 años.

La obra contó con la participación de Daniel Fanego, Malena Sánchez, Arturo Bonín, Eugenia Guerty, María José Gabín, Juan Palomino, Cristian Cimminelli y Osqui Guzmán. FInalmente, la jornada concluyó con los shows de Esteban Morgado, la voz de Julia Zenko y la presentación de Mala Fama.

Ante cientos de hinchas del Taladro que coparon la tribuna Mouriño, la obra se llevó a cabo con el merecido homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo y a Carlotto, quien disfrutó de la presentación.