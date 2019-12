Seijas destacó el “gran papel” de Talleres en el campeonato

Talleres de Remedios de Escalada chocará el lunes, desde las 21:10, frente a Sacachispas en lo que será la última fecha del Torneo Apertura de la Primera B. El elenco albirrojo quedó sin chances de alcanzar al líder Almirante Brown, aunque necesitan los tres puntos para perfilarse de buena manera al Reducido.

Con ese contexto, Gabriel Seijas, en charla con Info Región, explicó: “La clave del último partido pasa por ganar, debemos seguir trabajando de la misma forma que todos los anteriores encuentros porque es tan importante como las fechas previas”.

Además, el mediocampista celebró la clasificación a la Copa Argentina, y reconoció el “gran papel” del equipo en el semestre. “Nos duele no llegar con chances a la última fecha para pelear el campeonato, asimismo estamos conformes porque hicimos un gran papel en el semestre”, manifestó.

Actualidad

El Tallarín tuvo un quiebre en su desempeño desde la llegada de Rodolfo Della Picca al mando del grupo. El experimentado entrenador le dio orden dentro de la cancha al plantel y, con esa base, empezaron a cosechar resultados.

“Estamos en un buen momento. Arrancamos mal el torneo y con la llegada de Fito (Rodolfo Della Picca) mejoramos mucho. Nos convertimos en un equipo duro y cuesta que nos conviertan, eso es lo que nos pidió el cuerpo técnico ni bien llegó”, mencionó Seijas.

Por otra parte, el jugador analizó la igualdad frente a la Fragata en Isidro Casanova: “El balance es bueno ya que hicimos un buen partido. Pienso que las más claras las tuvimos nosotros, desafortunadamente no pudimos concretar el gol, pero en el global realizamos un gran encuentro”.

Sin relajarse

Sacachispas no realizó una buena primera parte en el torneo y es el último en la tabla. Los de Villa Soldati tratarán de culminar el año con una sonrisa a costa de un triunfo en Remedios de Escalada, no obstante, el albirrojo no quiere desviarse del buen andar que consiguieron desde el arribo del nuevo cuerpo técnico.

“Será un rival complicado. Nuestra principal motivación es lograr estos tres puntos que son muy importantes porque el objetivo principal es ascender y nos va a ayudar en la tabla para el Reducido”, culminó Seijas.