El Ejecutivo anunció un impuesto a la compra de dólares

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó algunos ejes del proyecto de ley ómnibus que el Gobierno ya envió al Congreso. Tiene cuatro grandes bloques: jubilaciones, cuestiones tributarias, tarifas y deuda. Uno de los puntos más salientes es el impuesto a la compra de dólares.

Con el objetivo de desincentivar la compra de divisa extranjera y el ahorro en moneda nacional, el Gobierno anunció medidas –contempladas en el proyecto de ley que se envió este martes al Congreso- e impulsó un impuesto para la compra de dólares y la quita de otro para el ahorro en pesos.

“Este proyecto es el primer paso para resolver la crisis económica y social que sufre hoy la Argentina”, anticipó Guzmán en una rueda de prensa en la que anunció un “conjunto de medidas que buscan mantener ciertos equilibrios” para “proteger a sectores que están en una gran situación de vulnerabilidad”.

En ese marco, apuntó: “Buscamos que la economía deje de caer mientras protegemos a aquellos a los que no le podemos pedir más esfuerzo”. Y planteó que el proyecto contiene “cuatro grandes bloques”: jubilaciones, cuestiones tributarias, tarifas y deuda pública.

Respecto al primer bloque, puntualizó que en los últimos cuatro años “ha habido un fenomenal descalabro del sistema de seguridad social” que es “grave”. “No se compartió crecimiento con los jubilados y el sistema que tenemos debe cambiar porque desprotege las jubilaciones. Nos tomamos 180 días para reemplazar una formula pensada para una economía que iba a despegar. El modelo fracaso, por eso la población mayor ha sido tan dañada”, precisó. Y mencionó, a renglón seguido, el bono adicional para los y las jubiladas que cobran el haber mínimo de 5000 pesos en diciembre y otro en enero.

Cuestiones tributarias es el segundo bloque. “En 2017 se sancionó una reforma pensada para una economía que iba a acrecer, pero no pasó. Si no hacemos nada, los problemas fiscales se van a agravar. Estamos tomando medidas para evitar un deterioro de la macroeconomía. No podemos permitir que el déficit crezca, no tenemos como financiarlo”, explicó, y aclaró: “Venimos a traer responsabilidad, no somos imprudentes”. En ese sentido, anunció que se retoman las alícuotas de 2015 a bienes personales.

También planteó medidas que “buscan fomentar la repatriación de capitales”. “Se va a grabar la tenencia de activos en el exterior”, anticipó, pero aclaró que si ese capital regresa al país, esa alícuota adicional no se cobra.

“Necesitamos recuperar la moneda nacional y el ahorro de activos en esta moneda”, apuntó, por otro lado, y señaló que se eliminará el impuesto que graba el ahorro de activo en pesos. Y anunció que se cobrará un impuesto a la compra de dólares y otro tipo de monedas extranjeras. “Necesitamos desalentar el ahorro de una divisa que no producimos, que son los dólares”, explicó, y anunció un impuesto del 30 por ciento para la compra de divisas. “El 70 por ciento de la recaudación de ese impuesto estará destinado a financiar la seguridad social, el 30 por ciento restante es para obras de infraestructura y vivienda”, completó.

Valoró “la importancia estratégica del sector agropecuario”, pero aclaró que se necesita una “economía estable”; también anunció planes para la regularización de deuda de pequeñas y medianas empresas, entidades civiles y sin fines de lucro.

El tercer bloque es “esquema tarifario”. En este marco, Guzmán advirtió también que se “agravaron las situaciones” y “se afectó muchísimo la situación de la gente y las empresas”. “Vamos a poner un plazo máximo de 180 días para cambiar el esquema tarifario con un balance adecuado y condiciones que fomenten la inversiones en energía”, apuntó.

Explicó que “en tiempos de tan alta volatilidad”, la Argentina se convirtió en “rehén de los mercados financieros”, motivo por el que “en ese plazo, se mantiene la postergación de los aumentos tarifarios”.

La deuda pública es el cuarto bloque. “El proyecto busca facultar al Ejecutivo nacional para llevar adelante las negociaciones necesarios por la deuda pública. Ha habido un aumento brutal de los niveles de deuda”, explicó el ministro de Economía. “Hay que definir cuál es el sendero de resultados fiscales primarios y comerciales consistentes con una Argentina que frena la caída y se pone de pie, con capacidad de repago. Queremos hacer promesas que se puedan cumplir”, planteó.

“Estamos para resolver esta crisis tan profunda y para tranquilizar a la Argentina. Todas las medidas son pensadas en el marco de un programa integral, están todas interconectadas”, explicó, al tiempo que destacó que el Gobierno se encuentra “redefiniendo prioridades” pero “respetando la consistencia macroeconómica”.

Consideró que “el programa integral está muy cuidado” y “es parte de un esfuerzo que va a ser consistente”. “Que tenga continuidad en el tiempo para resolver lo más rápido posible esta situación, para frenar la caída, buscando darle a Argentina un conjunto de decisiones que le permitan vivir a la sociedad en un ambiente más tranquilo”, completó.