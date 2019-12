Cavalieri, un técnico que prioriza el arco rival

Germán Cavalieri fue anunciado este semana como flamante entrenador de Los Andes para el torneo Clausura en la Primera B. El ex Palestino de Chile dialogó con el sitio oficial, se caracterizó como hombre que empatiza con el juego ofensivo y adelantó que serán precavidos para resolver las tres incorporaciones que por reglamento puede realizar la institución.

“Me gustan los equipos ofensivos. Soy de pensar más en el arco rival que en el nuestro, más allá de que hay momentos en el que no tenes la pelota y hay que saber defender. Trabajé mucho de ayudante de campo, también en inferiores, y mis primeras experiencias como director técnico fueron en Chile”, manifestó el ex ayudante de Pablo Guede.

Panorama Milrayitas

La salida de Juan Carlos Kopriva dejó en evidencia lo que fue un semestre con varias frustraciones deportivas para la institución de Lomas de Zamora. Lejos quedó de pelear por el torneo, también se quedó sin Copa Argentina, por lo que de cara al 2020 serán muchas las cosas a corregir.

En ese sentido, Cavalieri aclaró: “El objetivo o el sueño de subir con Los Andes es lo que queremos y hay que trabajar para eso. Uno nunca puede prometer un resultado pero es un club grande, la presión está implícita, tenemos que trabajar mucho y ser profesionales para estar cerca y lograr el objetivo”.

Por otra parte, quien es kinesiólogo y preparador físico, comentó como es su postura respecto a la idea de juego: “Quiero un equipo que tenga siempre la pelota. Que lleve el protagonismo del partido. No me sirve que el arquero se la dé un central y el central al otro central, no quiero que la pelota esté en una zona del campo donde no haces daño. Quiero que haya demanda, intensidad y juego asociado y siempre pensemos en el arco rival”.

Mercado de pases

La dirigencia del Milrayitas trabaja para cumplirles los deseos al entrenador sobre los jugadores que pretende para completar el plantel que competirá en la Primera B. En ese sentido, Cavalieri reconoció que sumarán caras nuevas, aunque no en lo inmediato, ya que primero quiere ver al grupo en acción.

“Por el análisis del torneo anterior sabemos lo que estaría faltando, obviamente que vamos a dejar unos días ir rodando para ver unas cuestiones. Quiero ver a todos los chicos del plantel, observar a los de inferiores y a los que entrenan con la Primera. No queremos apurarnos”, concluyó.