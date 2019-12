Fernández: “Si ajuste es poner orden en las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste”

El presidente Alberto Fernández defendió la Ley de Emergencia al sostener, en declaraciones a medios televisivos: “Si ajuste es poner orden en las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste“.

Sin embargo, a diferencia de otros ajustes, “éste no está pagado por los que menos tienen, sino por los que mejor están”, aclaró el mandatario. “Los que exportan, los que producen petróleo, metales, la minería, el campo, los que están en mejor situación con sus bienes personales, esos colaboran”.

Fernández, en tanto, apuntó que es imprescindible en la Argentina “pagar un plan contra el hambre que va a costar 100 mil millones de pesos”, pero que además incluye, según señaló, “poner en marcha la producción” en el país.

A su vez, el jefe de Estado se refirió al sector rural: “No quiero desalentar al campo, por eso les he garantizado que los pequeños productores, esta vez, tendrán un sistema de reintegro que no les haga pagar como los hizo pagar en otro tiempo la 125. Yo de la 125 aprendí, a mí dos veces no me pasa. Dos veces no cometo el mismo error”.

Y añadió: “El campo no es un problema para nosotros, tiene que ser parte de la solución, y lo es. Ellos no tienen que ver un agresor en el Gobierno, tienen que ver un socio que los ayude a producir y exportar porque es lo que necesita la Argentina. En el contexto fiscal en el que estamos, les estamos pidiendo un esfuerzo tal vez mayor del que esperaban, pero es un esfuerzo en fin”.

El mandatario, por otra parte, afirmó que la deuda es lo que más le “preocupa, porque es un gran condicionante”. “El viernes pasado pudimos renovar letras a una tasa sustancialmente más baja. Eso es confianza que estamos despertando. No hemos mentido. Queremos sacar a la gente de la situación de desamparo en la que está y a partir de allí promover un consumo virtuoso que mueva la producción”, precisó.

“Nuestro deseo, es tratar de resolverlo cuanto antes, pero resolverlo no es resolverlo a cualquier precio, es resolverlo bien cuanto antes”, agregó el jefe de Estado, a tiempo que aclaró: “Tenemos que buscar algún modo en el que cepo no se convierta en algo muy nocivo, de que la puerta siga permitiendo el ingreso de esos recursos”.

Finalmente, el mandatario se refirió a los cambios en política de seguridad anunciados por la ministra Sabina Frederic.“La culpa no es del chancho sino del que le da de comer”, apuntó en relación a las políticas implementadas por la ex titular de la cartera de Seguridad Patricia Bullrich.

Agenda

Fernández mantendrá este viernes por la tarde un encuentro con representantes del sector empresario, sindical y de movimientos sociales con el propósito de suscribir un documento multisectorial de apoyo a la gestión del gobierno frente acreedores privados y organismos internacionales, de cara a la renegociación de la deuda externa.