“El hambre no puede ser utilizado dentro de la grieta”, enfatizó De Gennaro

El dirigente social Víctor de Gennaro recalcó que en la reunión que mantuvo con el Intendente Néstor Grindetti para la conformación de la Mesa Contra el Hambre, el mandatario comunal se comprometió a tomar esta problemática como un eje central y señaló que le plantearon la necesidad de coordinar esfuerzos para la fabricación y comercialización de productos en el distrito.

“En Lanús, a pesar del aumento de la pobreza, hay menos comidas que se ofrecen y eso es una barbaridad. Le presentamos al intendente un informe en el que se ve claramente que en una población de 70 mil indigentes y más de 230 mil pobres, se ofrecían hasta el 31 de diciembre 34 mil comidas, de las cuales la mayoría se daban a través de la escuela. En tanto, los fines de semana pasaba a 14 mil la cantidad de comidas y dependen de las iglesias y las organizaciones sociales”, explicó De Gennaro en diálogo con Info Región.

En esa línea, remarcó que en las escuelas de verano “solo se dan 1060 cupos” para dar comida y comentó que pidieron que se presente el informe en el Concejo Deliberante “para que se declare de interés público y así toda la comunidad sepa la realidad que se está viviendo”.

“También pudimos discutir lo que significó las denuncias a proveedores que entregan comida en mala calidad ya que eso es algo que no se puede permitir más y se planteó la necesidad coordinar esfuerzos para la fabricación y distribución de productos. También le pedimos que las organizaciones que están peleando contra el hambre sean reconocidas todas por el Municipio y no se les den todos los elementos a las que son del mismo signo partidario y se discrimine aquellas que no tienen esa visión política. El hambre no puede ser utilizado dentro de la grieta. Todos tenemos que unirnos para enfrentar esto”, enfatizó.

“Lanús libre de hambre”

Aseveró luego que el Intendente se comprometió a “tomar la problemática del hambre como eje central” y que está todo encaminado para “implementar la Tarjeta Alimentaria en el distrito”.

“Estamos construyendo el movimiento Lanús Libre de Hambre, en el cual tenemos la intención de que todas las organizaciones de la comunidad sean protagonistas en la pelea para eliminar el hambre del distrito”, subrayó y remarcó que es “el deber y la obligación de Grindetti”, ocuparse de esta problemática, “porque para eso fue elegido por la comunidad”.

“Soy parte de otro proyecto político diferente al del Intendente, pero hoy es fundamental que todos sepamos que hay que terminar con la inmoralidad del hambre. La comida se ha transformado en una herramienta de poder para subordinar a la gente y nosotros queremos terminar con eso”, añadió.

Iniciativa nacional

Por último, hizo hincapié en que el presidente Alberto Fernández “priorizó la lucha contra el hambre” y consideró que en Lanús “tienen que aprovechar esta gran iniciativa nacional”. Además, sostuvo que el siguiente paso tiene que ser “dar una alimentación adecuada” y luego “trabajar para producir alimentos y cómo promover las huertas comunitarias”.

“Este Gobierno nacional ya empezó siendo mucho mejor que el anterior, pero estamos ante un verdadero desastre que exige que saquemos lo mejor de nosotros para ayudar a la gente. Hay que salir a construir una Nación, porque no se puede acabar con el hambre en nuestro municipio si no se acaba en el país y no se puede generar trabajo si no se cambia el paradigma productivo. Por suerte a eso vamos”, concluyó De Gennaro.