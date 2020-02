El drama de los vecinos que desde hace días no tienen luz

Miles de hogares sufrieron en los últimos días cortes de luz en la Región. En Lanús, hay familias que debieron afrontar los días con térmicas superiores a los 40 grados sin luz, perdieron todo lo que tenían en la heladera y hasta debieron irse de sus casas. La situación más dramática es la que viven los que dependen del servicio para vivir, motivo por el cual la Asociación Argentina de Electrodependientes decidió articular con Edesur y el ENRE de forma directa.

Miles de vecinos de la Región sufrieron cortes de luz que se extendieron por varios días. En el caso de Lanús, los cortes alcanzaron hasta cinco días consecutivos, problemática que despertó la desesperación de la gente. Las quejas por tirar alimentos y por electrodomésticos quemados se multiplican en redes sociales.

“Vivo con mi mamá que sufre de insuficiencia cardíaca, es una anciana de 78 años y llevamos más de 24 horas sin luz. En la cuadra de mi casa hay gente que es electrodependiente y que necesita que vuelva el suministro”, alertó a Info Región una vecina de Lanús Este.

En este marco, el titular de la Asociación Argentina de Electrodependientes, Mauro Stefanizzi, alertó sobre el conflicto y sostuvo que están gestionando los pedidos de las personas electrodependientes directamente con Edesur o con el Enre “para que les den prioridad”. “Y de no ser así, se articula directamente con los municipios”; explicó.

Edith contó a este medio que tuvo que irse de la casa. “El jueves por la noche fue el peor día, no se soportaba, fue imposible dormir y me pasé toda la noche en la bañera”, recordó la mujer, quien manifestó su malestar porque “se arruinaron todas las cosas de la heladera”.

En el caso de la mujer, el corte comenzó el domingo a las 18 y se extendió hasta la madrugada del sábado. “El lunes, cuando vi que no volvía, me fui a lo de mi hija, el martes volví a mi casa, seguía igual y fui otra vez. Finalmente, el miércoles volvió la luz cerca de las 19 y no se cortó hasta el jueves, que fue el peor día”, explicó la mujer quien advirtió que desde mayo vive en Lanús hasta y “es impresionante la cantidad de cortes que hay en la zona”.

Los cortes de luz se extienden por todo el Conurbano bonaerense, son miles los usuarios que se ven afectados por esta problemática y que denuncian que desde la empresa no les dan respuesta. “Cuando llamamos, le echan la culpa a un transformador pero cuando queremos dejar asentado el reclamo se excusan con que en la zona no hay ninguna problemática, ni siquiera te dan el número de reclamo”, criticaron los vecinos que se sienten impotentes y desahuciados ante una problemática que se repite año tras año sin una solución aparente.