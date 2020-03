Coronavirus: En Lanús se preparan para “una curva muy ascendente de casos en abril”

El secretario de Salud de Lanús, Gustavo Sieli, afirmó que en el municipio se preparan para “una curva muy ascendente de casos de coronavirus en abril” y precisó que la vecina que dio positivo en las últimas horas es una trabajadora de la salud que tomó todos los recaudos necesarios para evitar el contagio. Además, comentó que no está en los planes la reapertura de la Clínica Estrada pese a la solicitud de un grupo de vecinos.

“Como bien señalan la gran mayoría de los especialistas e infectólogos del país, desde el municipio calculamos que habrá una curva muy ascendente de casos de coronavirus en abril y en base a eso nosotros estamos preparándonos y reforzando todo el sistema sanitario de Lanús”, afirmó el funcionario en diálogo con Info Región.

“En lo que respecta a lo puramente municipal, aumentamos el personal del sistema de emergencia tanto médico como administrativo, tenemos dos móviles disponibles únicamente para actuar en casos sospechosos y todos los centros de salud tienen un consultorio de aislación desde hace dos meses para tal fin. Además, todo el sistema tiene el equipamiento de bioseguridad que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, enfatizó.

De todas maneras, le pidió a los vecinos “que no concurran a los centros de salud”, sino que primero “llamen al SAME, donde hay especialistas que van a determinar si hay que aplicar el protocolo”.

Primer caso

Este miércoles se confirmó el cuarto caso de coronavirus en la Región y se trata de una vecina de Lanús que trabaja en el Hospital de Alta complejidad El Cruce de Florencio Varela, donde se encuentra internada recibiendo los cuidados correspondientes.

En cuanto al caso, Sieli detalló: “La mujer estuvo de viaje por Francia Italia y España y regresó al país el 13. Cuando llegó al aeropuerto explicó que tenía síntomas respiratorios, le tomaron la temperatura pero no tenía fiebre. La fue a buscar el ex marido con un barbijo porque le había advertido la situación y cuando llegó a la casa, llamó al 148, no se pudo comunicar y en su auto fue al Hospital del Cruce, donde permaneció aislada e internada”.

Al respecto, aseguró que tienen “diálogo constante y está evolucionando favorablemente”. “Al ser una trabajadora de la salud tomó todos los recaudos necesarios para evitar la propagación del virus”, indicó.

Clínica Estrada

Para finalizar, se refirió al petitorio de un grupo de vecinos que propone la apertura de la ex Clínica Estrada, el centro de salud de Remedios de Escalada que cerró sus puertas a fines de 2018 tras quebrar.

“Es una clínica privada y es solo un pedido de los vecinos. En este momento estamos abocados a tratar esta pandemia con los establecimientos disponibles”, concluyó.