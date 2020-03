Vecinos de Lanús proponen la apertura de la ex Clínica Estrada

Un grupo de vecinos de Lanús propone la apertura de la ex Clínica Estrada, el centro de salud de Remedios de Escalada el cual cerró sus puertas a fines de 2018 luego de la quiebra. En el contexto que vive la Argentina por el avance del coronavirus, apuntaron que el establecimiento “está apto para ayudar”.

“Está todo abandonado pero en buenas condiciones. La clínica está apta para ayudar a la situación que vive el país. Los vecinos entramos y vimos que está operativa. Hay camas, equipos para usar y demás. Es una lástima que esté sin uso. Hay que aprovecharla”, sostuvo Marcelo, uno de los ciudadanos, en diálogo con Info Región.

A fines de 2018, y luego de “varios años de malos manejos”, el centro de salud quebró y el edificio está clausurado. “Tuvo cinco o seis años de errores en la directiva y se fundió. Dejaron a más de 70 familias en la calle, en medio de maltratos de los directivos del lugar”, apuntó Marcelo.

“El Gobierno nacional comunicó que va a construir hospitales de emergencia para afrontar al coronavirus. Nosotros pedimos que abran otra vez la clínica, que está en condiciones. Si pasa algo en Escalada, los vecinos tenemos que ir al Gandulfo en Lomas de Zamora o al Evita de Lanús. Acá falta salud, es la realidad”, agregó.

Los vecinos, en este contexto, denuncian un aumento de hechos delictivos como consecuencia del abandono del edificio. “Hay gente que lo ocupa y, como consecuencia, aumentó la inseguridad en el barrio. Así no podemos vivir”, agregó.

“Le llevamos la inquietud al intendente de Lanús (Néstor Grindetti) y no nos recibió. Nos comunicamos con el Consejo Deliberante y tampoco. No obtuvimos respuesta en ningún lado. Parece que no tienen ganas de ayudarnos”, concluyó Marcelo, en contacto con este medio.