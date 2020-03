Lanús: Desde el FR advierten que “lo peor todavía no comenzó”

“Sabemos que lo peor todavía no comenzó, por lo que tenemos que estar bien preparados para lo que va a venir y la prevención es la mejor forma de hacerlo. Acá hay un realidad, es una pandemia que azota a todo el mundo y nosotros no estamos exentos de eso y hay que trabajar juntos, esto no pasa por un color político, es una cuestión de sensatez”, remarcó el dirigente massista en diálogo con Info Región.

Asimismo, el edil expresó que buscan “que la situación afecte lo menos posible a los vecinos”, aunque reconoció “el panorama va a empeorar como lo hizo en todas partes del mundo”, por lo cual “hay que trabajar y anticiparse a los hechos para que el daño sea el mínimo posible”.