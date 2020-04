Levi sobre la posible suspensión del torneo: “Lo más justo es que se juegue”

La suspensión del campeonato regular en la Primera B es una de las opciones que se barajan ante las complicaciones de calendario que plantea el parate por el coronavirus. El torneo Clausura recién daba sus primeros pasos, pero desde las autoridades del fútbol analizan cortar la competencia y pasar a instancias de Reducido con los equipos mejor ubicados en la tabla general.

“A nosotros esta posibilidad no nos cae tan bien. A nadie le gusta verse en la posición que estamos. En este presente ingresaríamos al Reducido, pero no estamos conformes con la campaña que realizamos porque podemos demostrar mucho más“, analizó Máximo Levi, jugador de Los Andes, en contacto con Info Región.

En esa línea, el defensor explicó que “lo más justo” es que se disputen las fechas aunque haya que apretar la agenda. “El fútbol es muy cambiante y con esta situación se retocó todo. Como futbolista sería lo más lógico que el certamen se juegue, estamos dispuestos a jugar entre semana como se ha realizado muchas veces”, afirmó el marcador central.

Actualidad

El Milrayitas no transitaba antes de la pausa un presente ideal en la categoría. El mal arranque en el torneo Clausura lo dejó entre las últimas posiciones del Reducido, aunque sin demasiadas muestras de buen fútbol en el campo.

“El parate fue en el momento justo, nos encontrábamos cerca de tocar fondo ya que hacía algunas fechas estábamos sin sumar de a tres. Somos conscientes de lo que podemos dar y estamos en deuda con el propio grupo, espero que este detenimiento nos haya favorecido”, comentó el ex Tristán Suárez.

Por otra parte, sobre como maneja la actualidad en cuarentena, señaló que tiene “unas ganas terribles” de volver a las canchas, aunque fue claro en el mensaje para tomar consciencia: “Primero está la salud“.

La incógnita

El fútbol de ascenso es uno de los más afectados a nivel económico. Varios de los deportistas de las categorías menores cuentan con contratos que finalizan en junio y deben resolver sus situaciones ante la posibilidad de que la cuarentena continúe y el parate de la actividad sea aún mayor.

La realidad en el Milrayitas no es muy distinta, aparte de los sueldos, muchos de los profesionales aún no saben que pasará con ellos pasado el sexto mes del año. “De mis compañeros, y me incluyo, la mayoría se queda sin contrato en junio, aún no sabemos que va a pasar. Es algo a resolver pero tengo fe de que el fútbol vuelva y ya habrá tiempo para dialogar lo demás”, concluyó Levi, en charla con este medio.