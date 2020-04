Desde los consejos escolares aseguran que los bolsones de comida se entregan a todos los alumnos

Tras decretarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se aumentó la demanda de alimento ya que muchos sectores vieron frenada su economía y según detallaron desde los consejos escolares de la Región, las autoridades bonaerenses determinaron que se extienda la entrega de comida al total de la matrícula escolar. Es a través de bolsones, que se dan dos veces al mes.

“La Provincia estableció que se entregue la comida a la totalidad de la matrícula, de acuerdo a la alta demanda y necesidad que hay y por eso trabajamos con los directores y la jefatura de gabinete con el objetivo de que todos los chicos puedan tener la totalidad de la mercadería”, afirmó el consejero escolar de Esteban Echeverría por la Unión Cívica Radical Marcos Domenichini en diálogo con Info Región.

En esa línea, sostuvo que “los proveedores están haciendo un gran esfuerzo ya que hay un faltante de mercadería, por lo tanto la entrega se divide en tres o cuatro días” y detalló que “en abril ya se entregó la primera tanda de bolsones y la próxima semana va a dar la segunda parte”.

Por su parte, la consejera de Lanús por el Frente de Todos Verónica Dell’Anna destacó que “en la mayoría de los colegios del distrito se entregaron los alimentos y fueron pocos en los que hubo reclamos por faltantes” y sostuvo que están trabajando “para que en la próxima entrega, llegue a todos los alumnos sin excepciones”.

“Hay algunas deficiencias porque llega tarde el proveedor o hay algún faltante. Algunas de las problemáticas fueron resueltas en el momento y estamos esperanzados de que en la próxima entrega se solucione”, añadió.

De todas maneras, la ex precandidata a intendenta enfatizó que desde la oposición buscan que “además de las escuelas y comedores, los alimentos lleguen a todos los lanusenses”, ya que “hay muchas personas que antes no necesitaban una ayuda del Estado pero hoy no pueden trabajar y no llegan a cubrir todas las comidas diarias”.

Clases a distancia

Por otro lado, Domenichini, también presidente de la UCR de Echeverría, indicó que “se implementó en toda la Provincia una modalidad de entrega de cuadernillos”, lo cual permite “que todos los chicos puedan acceder al material de lectura y seguir con los estudios correspondientes”.

En tanto, Dell Anna explicó que “muchos colegios se manejan por WhatsApp o por las plataformas que dispusieron tanto el gobierno nacional como provincial”, pero que de todas maneras “la entrega de los cuadernillos le permite seguir estudiando a todos los chicos que en Lanús no tienen acceso a una computadora o a Internet”.