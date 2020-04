Para Echeverría sería una “decisión lógica” disputar el Reducido

El jugador de Talleres de Remedios de Escalada Ramiro Echeverría analizó la medida que planea la AFA de dar por finalizado el certamen y disputar el Reducido con las tablas generales vigentes, en medio de la pandemia por coronavirus. “Es una decisión lógica”, aseguró. Asimismo señaló que debido a la situación “no hay tiempo” y que la otra manera posible es “empezar de cero”.

En esa sintonía, el jugador opinó: “Más allá de que estamos adentro, es lo más lógico jugar de esa manera, porque el tiempo no te da para otra cosa, en caso de que se reanude el fútbol. Otra manera es que arranque de cero y que se juegue seis meses y continúe hasta diciembre”.

Sobre si el equipo está dispuesto a jugar entre semanas ante una eventual reanudación, el defensor aseguró que “no hay problemas” ya que cuando se conectan para entrenar mediante Zoom ve al grupo “muy comprometido”. “Extrañamos volver a entrenar, compartir vestuario y eso es positivo porque quiere decir que más allá de todo piensan en volver a ganar y pelear arriba”, destacó, en diálogo con Info Región.

En ese punto enfatizó que todos los días a la tarde el cuerpo técnico y los jugadores se conectan y “dan los ejercicios para hacer y entrenar todos juntos”. “A veces hago algo por mi cuenta para no sentirme tan fuera de estado, me gustaría volver a correr”, admitió.

Situación económica

Debido al parate futbolístico por coronavirus, muchos clubes entraron en una dura situación económica. Echeverría aseguró que “la institución se mantiene como un año normal”, aunque remarcó que por el momento no sabe “como continuará la situación, porque en mayo tampoco habrá actividad”. “Los sueldos se mantuvieron y los porcentajes no bajaron, eso es muy bueno”, valoró.

Por otra parte, el defensor se puso en el lugar de los jugadores que no corren la misma suerte y valoró el hecho de que los integrantes de la primera se ofrezcan a rebajar su sueldo, al resaltar que “hay algunos chicos que recién están cobrando su primer salario y si no les pagan durante tres meses les cortan las piernas”.

“El que tiene la posibilidad de ayudar bienvenido sea porque le está dando la mano a quien lo necesita y el día de mañana todo vuelve, así sea para bien o para mal”, agregó.

Para cerrar, otro de los problemas para el club, en medio de la pandemia, son los contratos de muchos jugadores que terminan en junio. En ese marco, el defensor señaló que en esta actualidad “es la gran duda que tienen los jugadores”.

“Estamos todos a la deriva y no sabemos qué pasará, además el fútbol puede que no vuelva hasta junio. Pero en caso de volver a las canchas, nosotros nos preguntamos ¿Jugaremos sin cobrar o nos extenderán el contrato? Pero por el momento no se habló nada”, sentenció Echeverría.