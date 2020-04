Aislamiento barrial en Glew: “Había muchos vecinos que no respetaban la cuarentena”

En el barrio Las Casitas de Almirante Brown, comenzó a aplicarse un “aislamiento barrial” con el objetivo de profundizar sobre las herramientas de prevención contra el Covid-19. Está decisión del Municipio generó el acompañamiento de “muchos vecinos”, aunque también hay quienes no la comparten.

“El Municipio hace lo que tiene que hacer, la gente tiene que respetar y entender que estamos en cuarentena, no de vacaciones. No pueden estar haciendo jodas todos los fines de semana, y está bien que lo sepan”, expresó Francis, una trabajadora del barrio Las Casitas a Info Región.

Según los funcionarios, la intención del aislamiento barrial es enfatizar sobre la necesidad del cumplimiento del aislamiento, evaluando las dificultades de la zona. “Llega mucha información para que todos entendamos, porque habían muchos vecinos que no respetaban la cuarentena. Ahora nos traen folletos, barbijos y alcohol en gel”, explicó.

Además, remarcó que dentro del barrio “se realizan charlas con todas las prevenciones para que nadie tenga dudas” y se comenzó a evaluar las posibilidades, de que “las personas que tengan changas puedan salir a trabajar”. Vale recordar que desde el municipio no decidieron cerrar las entradas y salidas del barrio, a diferencia de lo ocurrido en Lomas de Zamora, con los barrios El Campanario y Los Pinos de Llavallol.

“Hay gente a la que ya no se le puede hablar, porque no les interesa. A algunos pueden molestarle los policías, pero siempre están quienes saben a qué hora pasan las patrullas. Tienen que entender que ellos también nos cuidan”, manifestó Francis, sobre las intensificación de los controles dentro de Las Casitas de Glew.

Alimentos

Por otra parte, la encargada del “Merendero Las Casitas” celebró el acompañamiento que se comenzó a dar en la entrega de mercadería y afirmó que “ahora se ve una ayuda colectiva, con un poco el municipio, de la gente, y los compañeros que pueden dar una mano para las demás familias”.

No obstante, admitió que “la necesidad es cada vez más”, por lo tanto tratan de abocarse a aquellos vecinos que no hayan recibido el IFE o la Tarjeta Alimentaria. “Las cosas están bastante caras, te aumentan cada día los precios. También es bueno que ahora el municipio esté presente porque realizan controles en los mercados grandes, para que no se abusen”, concluyó.