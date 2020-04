Almirante Brown: Comenzó el “aislamiento barrial” en Glew

Se aplicó en Las Casitas, con la intención de poder extrapolarlo a otros barrios del distrito. No obstante, generó críticas por parte de la oposición local.

El Municipio de Almirante Brown comenzó la primera prueba de “aislamiento barrial” en el barrio Las Casitas de Glew con la intención de realizar un relevamiento de los sectores de riesgo y profundizar las herramientas de prevención para el Covid-19, en zonas donde no se respeta la cuarentena.

El sistema consiste en cerrar los accesos al barrio en cuestión para que los vecinos se muevan libremente en su interior a resguardo del coronavirus, y despiérta adhesiones y cuestionamientos por igual ya que por un lado relaja la vida en el interior de los barrios, pero por el otro de algún modo los aisla del resto de la ciudad.

En diálogo con Info Región, la concejal del Frente de Todos Cecilia Cecchini explicó que “a veces las necesidades de los barrios hacen que los vecinos se relajen con la cuarentena”, por ese motivo el objetivo del programa “El Barrio cuida al Barrio”, es poder “profundizar el acompañamiento, para que si hay cuestiones que resolver, se resuelvan respetando el aislamiento”.

“Es fundamental la toma de conciencia de lo que implica que se respete el aislamiento en un barrio como Las Casitas. Hoy todos dicen que no hay un límite a la pandemia, por eso esta medida vino para quedarse. Hay que garantizar el trabajo en todos los barrios donde cueste comprender la importancia de los cuidados y los resultados positivos que trae”, enfatizó la edil.

Por lo pronto, la Mesa de Diálogo Social de Brown decidió “entregar insumos como barbijos y alcohol en gel en las entradas y salidas del distrito, pero no prohibir la circulación de los vecinos por fuera del barrio”, a diferencia de lo realizado en El Campanario y Los Pinos de Llavallol. Además, Cecchini evaluó la posibilidad de repetirlo en barrios como Don Orione o Solano.

Se estima que aproximadamente se esté cubriendo a más de 750 hogares, que incluirían a 3500 personas. Si bien aseguraron que no es un barrio que cuente con muchos adultos menores, otro de los objetivos “fue llevar un relevamiento y reconocer a los vecinos que permanezcan a un grupo de riesgo, para ir haciendo un mapeo o senso de a quiénes hay que cuidar más”, remarcó la secretaria general de ATE.

Mientras que en última instancia, destacó el acatamiento y la organización que se llevó a cabo por parte del barrio y apuntó: “Lo que buscamos más allá de las demás medidas, es que los propios vecinos se constituyan. En tiempos de pandemia, fortalecer las referencias territoriales es fundamental”.

Oposición

Sin embargo, desde la bancada de Juntos por el Cambio no vieron positiva la decisión del aislamiento barrial y sostuvieron, en diálogo con este medio, que “la única manera de que esto funcione, es aplicando un cordón sanitario, donde no pueda entrar ni salir nadie, al menos que esté testeado”.

“Si no hacés un control rígido, y aplicás métodos de diagnóstico, soy bastante escéptico de que esto funcione”, subrayó el concejal Carlos Regazzoni. En ese sentido, propuso la realización “por lo menos de testeos de síntomas, donde se tome la temperatura tres veces al día y se llame activamente a todas las personas con fiebre”.

Además, argumentó que “la cuarentena en el distrito ya no se está respetando y eso va a redundar en más contagios, sino se aprovecha para hacer testeos será un desperdicio de tiempo”. “Si no van a buscar a los asintomáticos porque no hay test, por lo menos que sepan dónde están los demás enfermos, porque si los dejan circulan entre ellos, agarrate”, concluyó el edil.