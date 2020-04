Para Cavalieri, el desafío es “mantener la motivación”

El entrenador de Los Andes indicó que el plantel trabaja a la distancia doble turno, no obstante puntualizó en lo importante de sostener el aspecto mental frente al parate. “El futbolista siempre entrena para algo”, comentó en relación a la incertidumbre del regreso a las canchas.

Los Andes, al igual que sus pares del fútbol argentino, continúa con los trabajos a larga distancia para sostener un ritmo físico que no complique la vuelta a las canchas. Germán Cavalieri, en charla con Info Región, aseguró que el grupo “trabaja doble turno”, en tanto que reconoció que lo más importante en estos tiempos es “mantener la motivación”.

“Es difícil mantenerle la motivación a los chicos, el futbolista siempre entrena para algo, por eso son tan complicadas las lesiones ya que no sabes cuánto te lleva la recuperación. Hay que trabajar lo mental y mantener las ganas. Más que darles ejercicios y pedirles que estén motivados para lo que venga no podemos hacer”, explicó el entrenador.

Situación económica

El ascenso es uno de los ámbitos más golpeados por el parate del fútbol. Los jugadores cobran los sueldos con retraso y a medida que no se recupere la cotidianeidad la situación será más grave. “Obviamente que esto no estaba previsto, todo lo que genera al fútbol de ascenso al estar parado se complica. La gente tiene la idea que el jugador de fútbol es millonario y esto no es real”, subrayó Cavalieri.

Por otra parte, el entrenador apuntó a la “solidaridad” de los clubes y los jugadores para solucionar la situación. “Son contados con los dedos de la mano los que pueden estar parados unos meses, funciona igual que cualquier comerciante o trabajador. Ojalá haya solidaridad y se tomen medidas que ayuden a solucionar este presente”, agregó.

Pocas expectativas de vuelta

Hasta el 26 de abril está pautada la cuarentena obligatoria por lo que el fútbol no regresará en el corriente mes. Por otra parte, los casos de coronavirus continúan aumentando en el país, por lo que se analiza extender aún más el aislamiento y, por consiguiente, el regreso de la actividad estaría aún más lejos.

Cavalieri, consciente de este momento, explicó las sensaciones encontradas entre las ganas de volver y la responsabilidad con la salud. “Por lo que uno se informa entendemos que esto va para largo. No tengo mucha fe de una resolución pronta. Ojalá se pueda encontrar una vacuna o tratamiento para controlarlo. Dios quiera que baje el número de muertos porque cada uno es una familia detrás”, concluyó el entrenador.