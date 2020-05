Coronavirus: Por qué San Vicente es el distrito más golpeado en la Región

Desde el gobierno local lo atribuyeron a la “irresponsabilidad” del Instituto Médico Brandsen por “ocultar” un caso que arrancó una cadena de contagios en el distrito. Desde la oposición, no obstante, sostienen que no se respetó el protocolo.

El municipio de San Vicente registra el promedio de contagios de coronavirus más alto en la Región y la mayoría los casos están relacionado a trabajadores de la salud o contactos estrechos de los mismos. Desde el gobierno comunal que encabeza el intendente Nicolas Mantegazza consideran que la problemática se disparó por una “irresponsabilidad” del Instituto Médico Brandsen y porque no se respetó el aislamiento personal por parte de varios de los infectados. En cambio, desde la oposición denunciaron que no se cumplieron los protocolos necesarios. Este domingo se confirmaron cinco nuevos casos por lo que ascendieron a 36 en el distrito.

“El primer caso del municipio fue el de un enfermero de San Vicente que trabajaba en el Instituto Médico Brandsen, donde se contagió y ahí entró el virus al distrito. Luego de contagiarse, tuvo contacto en un traslado con otros tres trabajadores que eran compartidos con el mismo instituto y uno de ellos también se infectó y de ahí desprenden algunos casos más de trabajadores de la salud. La clínica de Brandsen tenía casos sospechosos que por una cuestión comercial ocultó y eso causó que comenzaran los casos acá”, explicó el coordinador general de Comité de Covid-19 a nivel local, Alejandro Berelli, en diálogo con Info Región.

En ese sentido, añadió que “las personas contagiadas no mostraron síntomas e infectaron a otros trabajadores en un momento en el que no había casos confirmados” y que luego “no se respetó el aislamiento personal en varios de los casos y eso llevó a que muchos familiares se hayan contagiado”.

“El Hospital Ramón Carrillo es el único del partido que tiene infectados y son nueve de los casos que tenemos. Hay otros cuatro casos de enfermeros de Brandsen que viven en San Vicente y el resto son contactos de ellos que se contagiaron por relajación del aislamiento domiciliario y no respetaron las pautas”, subrayó.

De acuerdo con el último parte difundido, el distrito tiene 36 infectados, número similar al de Lanús, por ejemplo, un distrito con una cantidad de habitantes y densidad poblacional mucho mayor. San Vicente, además, registra tres muertes.

Al respecto, Belleri sostuvo que “no se puede hacer un muestreo estadístico concreto con esa cantidad de casos sobre 120 mil habitantes” y por lo tanto no pueden “hacer una proyección a futuro”.

“En cuanto a las muertes, en los primeros casos había gente con enfermedades preexistentes y fallecieron dos en las primeras semanas. Después esa estadística fue bajando porque se registraron más contagios y una sola muerte más”, completó.

En dicha clínica del partido de Brandsen, fallecieron el padre y el abuelo del futbolista Walter Montillo y se produjo una cadena de contagios que se extendió a otros municipios. Lo ocurrido derivó en una denuncia penal por parte del intendente Mantegazza.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, la concejal por Juntos por el Cambio Cecilia Esquivel sostuvo que “más allá de las explicaciones del Ejecutivo, no se llevó a cabo el protocolo de salud en el momento que se dio el contagio”.

“Considero que acá no se está manejando bien la situación y proyectamos una cantidad de contagios muy grande. No se están tomando los recaudos necesarios que se tendrían que haber tomado desde el sistema de salud del municipio”, disparó.

Por último, la edil aseguró que “cuando comenzó la pandemia los trabajadores de la salud no contaban con los barbijos y elementos necesarios para la protección personal” y señaló que “cuando se confirmó el primer caso, se tendría que haber aislado a la gente infectada y no se hizo”.

Nuevos casos

En el reporte de este domingo, el gobierno de San Vicente confirmó cinco nuevos casos de Covid 19 por lo que totalizan 36. Todos ellos corresponden a contactos estrechos de casos confirmados.

Según se indicó, los pacientes “se encuentran en cuarentena, controlados y con evolución favorable”. Además, hay 23 casos en estudio y 176 descartados.