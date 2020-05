Avellaneda: Denuncian una “ola de robos” y exigen mayor presencia policial

El flagelo de la inseguridad sigue atormentando a los vecinos de Avellaneda, que denuncian una “ola de robos”. “Me intentaron robar dos veces en dos semanas, estamos desamparados, roban a cualquier hora porque no hay policías en la calle”, advirtió Silvana, una vecina.

Según relataron los vecinos, “cuando empezó la cuarentena se veían policías, pero ahora no hay nadie, es un desastre”. En este marco, Silvana relató, en diálogo con Info Región, que en dos semanas sufrió dos intentos de robo.

“La primera vez, fue a la vuelta del Carrefour del centro, un hombre me quiso sacar la cartera mientras que esperaba en la puerta del pago fácil para pagar, yo me tiré contra el vidrio y abracé la cartera para evitar el robo, pero no había ni un policía y el de seguridad del Pago Fácil tampoco me ayudó. La segunda vez fue este jueves en la parada del colectivo por un hombre que venía en bicicleta y que también pude resistir”, detalló.

Según indicó la mujer ya realizó “todas las denuncias” pero “ni la policía ni el Municipio hacen nada”, y criticó: “Lo peor de todo es que en los impuestos nos cobran la presencia policial que no existe”. “Estamos padeciendo una ola de robos, estamos desamparados, roban a cualquier hora porque no hay policías en la calle, se hacen las denuncias y nadie da una respuesta. Esto parece una desidia de parte del Municipio”, apuntó.

De acuerdo a los relatos de los vecinos, los hechos delictivos están teniendo lugar en la zona céntrica del distrito, como la esquina de Belgrano y Beruti. “Roban en las paradas de colectivo, robaban a las salidas de la escuela, apretaban a los chicos, todo en horarios distintos, no hay un horario en el que uno pueda salir tranquilo”, reprocharon.

El Municipio no se expresó sobre la problemática ante la consulta de este medio.