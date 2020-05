Mazzolatti, contra la eliminación de los descensos

Las semanas avanzan y desde la Asociación del Fútbol Argentino buscan sentar bases para una posible pero lejana vuelta de la actividad profesional. Una de las primeras medidas de las autoridades fue decretar la nulidad de los descensos hasta el 2022, al mismo tiempo de dar por finalizadas las temporadas de todas las categorías.

En ese sentido, sacar la posibilidad de una pérdida de categoría en los siguientes torneos no cayó bien entre los jugadores, quienes están preocupados por su continuidad laboral y la posibilidad de ser contratados, ante una probable merma en la competitividad.

“A los jugadores no nos gusta, si no hay descensos los clubes no están obligados a reforzarse porque si no peleas arriba terminas jugando por nada. Al quitar la pérdida de categoría le das la oportunidad a las instituciones de no incorporar o sino a quienes contraten pagarle sueldos más bajos. Obviamente los jugadores están en desacuerdo con esa decisión”, manifestó Walter Mazzolatti, de Los Andes, en charla con Info Región.

No aflojan

Pese al parate por la pandemia, el plantel del Milrayitas continúa trabajando para estar en plenitud frente a una futura reanudación del certamen. La incertidumbre es cada vez más grande para la vuelta del fútbol, aunque los jugadores sueñan con cerrar el certamen antes de fin de año.

Al respecto, Mazzolatti valoró: “Uno quiere que vuelva el fútbol cuanto antes y no solo nosotros, sino también mucha gente porque es un deporte popular. No sabemos realmente lo que va a pasa, hasta que no haya alguna solución concreta, será muy difícil que se regrese a la normalidad”.

En consecuencia, reconoció que “es complicado no perder ritmo” ante la falta de fútbol formal, al mismo tiempo que reconoció el esfuerzo del grupo: “Cada uno entrena en el espacio que tiene disponible con lo que nos manda el cuerpo técnico. Buscamos los materiales que tenemos a mano y aprovecharlos al máximo”.

Continuidad

El volante es uno de los jugadores que aguarda novedades respecto a su futuro en el club ya que su contrato vence el 30 de junio y aún no negoció la extensión.

Sobre esa situación, indicó que el panorama aún no es claro y que se encuentra a la espera. “Hay que dejar que se encarguen las autoridades con el apoyo de los jugadores. Deseamos que se resuelva lo mejor para todo. Mi contrato vence el 30 de junio, todavía no hablé nada. Hay mucha incertidumbre y cosas que aún no están definidas, así que hay que esperar”, sentenció, en contacto con este medio.