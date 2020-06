“Tenemos la ilusión de volver a jugar y completar el torneo”, señaló Ríos

Las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) planean definir la Primera Nacional en cancha. Esta medida cayó muy bien para Brown de Adrogué, que ansía con seguir jugando con el sueño de ascender.

“Seguimos cumpliendo con todo lo que nos manda el profesor, hay reuniones con otros arqueros de forma virtual. Tenemos la ilusión de que volveremos a jugar completar el torneo y con todo esto, la cabeza nos trabaja de otra manera, porque hay más ganas y expectativas”, admitió el arquero tricolor Martín Ríos, en contacto con Info Región.

El vicepresidente de la AFA, Marcelo Achile, informó como una clara posibilidad de que la Primera Nacional se defina en la cancha. “Es lo que se viene hablando. Esto para el ascenso resulta importantísimo. Esperemos que jueguen no sólo los que tienen posibilidades de subir sino que también se termine con el campeonato como debería suceder”, señaló.

Sobre si ve la posibilidad de que el fútbol vuelva en septiembre u octubre, el arquero evaluó que “todo depende de cómo evoluciona el virus”. “Hay cada vez más contagios y esta etapa fría viene para largo, y eso que todavía no comenzó el invierno. Lo único que espero es que se corte un poco con esto y no haya tantos casos numerosos, para en base a eso, poder adelantarnos a regresar”, admitió.

Por otra parte, el golero planteó reparos sobre el acuerdo entre la AFA y agremiados para la extensión de los vínculos, aunque no de manera automática, al opinar que “antes los contratos se hacían por un año y ahora por seis meses”. “Esto es algo que se da entre los dirigentes y futbolistas, y depende mucho también de cuándo vuelva el fútbol porque no creo que haya contrataciones al no saber si se volverá en dos o tres meses”, agregó

En sintonía, aclaró que “solamente hubo un contacto y fue para avisar de que el fútbol no volverá”, aunque el arquero cree que “tampoco no hay mucho que hablar y hacer si está todo parado”.

“No es que uno necesita dialogar permanentemente con dirigente, sabiendo que hasta que no haya confirmación de cuando regrese el futbol, es lógico que no haya tanto dialogo”, concluyó, en contacto con este medio.