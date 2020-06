Apertura de comercios en Brown, Lomas y Lanús: con turno previo y horario restringido

En una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Gobierno habilitó nuevos rubros y actividades en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Lanús. Sin embargo, los nuevos rubros habilitados sólo podrán llevar a cabo sus actividades aplicando el protocolo sanitario, con turno previo de ser requerido y horario restringido.

Según indica la nueva normativa, el horario en cual funcionaran todas las nuevas actividades, salvo los rubros gastronómicos que están habilitados para trabajar de noche, es de 8 a 15. A su vez, será el empleador quien le brinde el transporte a los empleados, para evitar el uso del transporte público.

Lo que refiere a los rubros de profesiones médicas y liberales siempre deberán ser con turno previo y dentro de las oficinas se deberá mantener una distancia de dos metros entre los profesionales. En tanto todos los demás rubros habilitados, excepto los que se manejen con take away, también serán con turno previo.

Almirante Brown

Las nuevas actividades que podrán ser desempeñadas incluyen: abogados, contadores, martilleros, escribanos, gestores, agrimensores y arquitectos; kinesiologos, fonoaudiologos, podólogos y nutricionistas; lubricentros, lavaderos de autos, reparación de frenos, embragues y afines; mudanzas y fletes; plomero, gasista, electricista, jardinería; take away para el rubro gastronómico; y también para pinturerias, materiales eléctricos, madereras, mueblerías, venta de aberturas, venta de cerámicas, repuestos de automotor y viveros.

En diálogo con Info Región, el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Almirante Brown (Cacinab), Martín Cao, celebró la habilitación de nuevas actividades comerciales pero advirtió que la situación “sigue siendo muy crítica”. “Esto es un paliativo para la crisis porque había muchos rubros cerrados, ayuda un poco a ir regularizando todo, pero sin duda van a hacer falta muchas ayudas diversas por parte de los gobiernos de nación, provincia y el municipio, para poder sostener la actividad y el empleo porque si no va a ser un caos todo”, manifestó Cao.

Lanús

En el distrito se habilitan: la venta minorista de artículos de bazar y menaje, muebles y colchones, electrodomésticos, cartón y artículos de librería y artículos de relojería y joyería. Además se suman los servicios de kinesiología, podología y actividad notarial.

Según indicaron desde el Municipio, “previo a la apertura del comercio, cada responsable deberá chequear el protocolo sanitario correspondiente a su rubro, para ello la subsecretaría de Desarrollo Económico y control Comunal se encuentran trabajando con cada sector para dar a conocer los protocolos sanitarios establecidos para desarrollar las distintas actividades comerciales”.

Lomas de Zamora

Salvo por ciertas diferencias, en Lomas se autorizaron la mayoría de las actividades que se habilitaron en Almirante Brown: arquitectos y Agrimensores; Contadores, Abogados, Escribanos, Martilleros; Fonoaudiólogos; Kinesiólogos; Nutricionistas; Podólogos; Gestores.

También se habilita el funcionamiento de Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos; Mantenimiento domiciliario; Locales Gastronómicos: Restaurantes, Bares y Heladerías (bajo modalidad Take Away o retiro en puerta del local); Pinturerías, venta de materiales eléctricos, venta de productos de madera venta de aberturas, ventas de cerámicas y/o sanitarios, casas de repuestos para el automotor y viveros (bajo modalidad de take away o retiro en puerta del local).