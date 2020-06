Desesperada búsqueda en Lanús: “Si se entera que sus hermanas la están buscando, capaz se anima a ir a la Policía”

Martina Farías es una joven de Lanús, de 16 años, que desapareció el 3 de junio. Vestía buzo azul con capucha, jeans y zapatillas bordó. Sus dos hermanas, que viven en Entre Ríos, la están buscando y hasta el día de hoy no tienen noticias. “Yo no sé si Martina se escapó, si le hacían algo. No sé qué pensar pero también pienso que por algo se fue”, contó en diálogo con Info Región su hermana Alejandra.

“Nos enteramos que Martina desaparece porque nos llamaron desde el Área de Niñez del municipio de Lanús, luego de varios días de que ella estaba desaparecida, el miércoles pasado”.

Además, Alejandra explicó que ellas están en constante comunicación con este área: “Con nosotras se comunica la coordinadora de Niñez y ella nos informa de todo”.

Nancy (19), Alejandra y Martina fueron adoptadas por una mujer, que luego las echó de su casa. Fue por eso que Alejandra y Nancy quedaron viviendo en Entre Ríos, y Martina en Buenos Aires. “Nuestra madre adoptiva nos echó, primero me echó a mí a los 17 años, después la echó a mi otra hermana que la tengo yo a cargo y a Martina directamente la mandó a Buenos Aires con una amiga de mi abuela, pero quien la tiene es la hermana de esta señora”, detalló en contacto con este medio.

Alejandra no tiene noticias de su hermana ya hace “cinco años” porque “nunca pudo comunicarse” con ella. “Porque las personas que la tenían a Martina no la dejaban, es más, yo ni siquiera conozco a la señora. Ahora con todo esto de la desaparición, recién me dijeron donde vivía mi hermana, en la calle Bolivia al 1400”, contó.

La joven que hoy continúa desaparecida no tenía celular, ni redes sociales y sus hermanas intentan comunicarse con quien está a cargo de ella mediante Facebook. “Nunca nos contestaba”, señaló.

Por eso la búsqueda es desesperada. “Lo único que nos dijeron es que salió a la tarde y no volvió más. Por eso si se entera que sus hermanas la están buscando, ahí capaz sí se va a animar a ir a la Policía o algo, yo no sé qué pensar pero también pienso que por algo se fue. Algo le hacían”, opinó.

Sus familiares llevan adelante una campaña en redes sociales para que cualquiera que pueda ayudar a dar con la adolescente se comunique al 132; 4241-1000 o 4357-5100 interno 60 34 (Niñez de la Municipalidad de Lanús); o al 3435096355 (Alejandra).