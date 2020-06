En la Región, prorrogan el vencimiento de registros pero no el de multas

Todos los distritos adhirieron a la medida provincial, que contempla los carnets que vencen entre el 15 de febrero y el 15 de julio. El vencimiento de multas no se prorrogó en todas las comunas.

Debido a la extensión del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial anunció la prórroga de los vencimientos de las licencias nacionales de conducir por 180 días para aquellos registros cuyos vencimientos estén enmarcados entre el 15 de febrero y el 15 de julio. La disposición ya fue acatada por los Municipios de la Región.

También se extendió la atención al público en los Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provincial hasta el 28 de junio, inclusive, y se suspendieron todas las citaciones hasta el 30 de junio.

Respecto de esta disposición tanto desde el Municipio de Avellaneda, como desde el de Lanús, aseguraron que acompañarán la decisión del Gobierno provincial.

En cuanto al municipio de Lomas de Zamora, indicaron que si bien el plazo del vencimiento de las licencias será el dispuesto por el ejecutivo de la Provincia, no se plegarán a lo determinado para los Juzgados. “Nosotros no hacemos citaciones, por eso no nos plegamos a lo refiere a los Juzgados, por que tenemos otra metodología. Nosotros atendemos en guardia y se realiza un descargo online”, apuntaron, en diálogo con Info Región.

Por su parte, Esteban Echeverría y Almirante Brown, al igual que el resto de los distritos, se vieron enmarcado en la disposición de la prórroga de 180 días para las licencias. Sin embargo, desde la comuna browniana se refirieron a las infracciones de tránsito e indicaron que “las multas que se hacen en Brown por fotomulta se abonan en pago fácil o se deben apelar en La Plata, no tiene intervención el juzgado local”.

