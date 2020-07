Avellaneda: Para Lata, “se está tratando de llegar económicamente a todos los sectores”

“Entendemos que quizá no se llegó al cien por cien a todos los sectores, pero el Gobierno lo está intentando y actuando en consecuencia. No es que lo dejó librado al azar. Realizó mecanismos para tratar de que la gente puede contar con algo de efectivo y no sintiera tanto esta cuestión de la cuarentena, pero tampoco se maneja la economía mundial desde un país”, expresó.

En diálogo con Info Región, defendió el aislamiento para que la gente “no se siga contagiando”. “La única forma hoy es la cuarentena, no hay otra forma eficaz de evitar esto”, agregó.