Avellaneda: “En este contexto es complicado tener una apertura mayor”, remarcó Lata

La concejal por el Frente de Todos de Avellaneda, Maia Lata, sostuvo que en este contexto donde los contagios de coronavirus están en aumento es complicado tener una apertura mayor. También le quitó valor a los argumentos de la oposición que no acompañó la Rendición de Cuentas y celebró ser elegida como la vicepresidenta de la bancada oficialista.

“En el contexto actual veo complicado tener una apertura mayor porque se está tratando de cuidar por todos lados que no se enferme más gente. Si hay mayor circulación va a haber más contagios, entendemos la cuestión de los comercios y el municipio está trabajando sobre eso, pero tenemos que esperar un poco más para reactivar algunos sectores, tenemos que ser más pacientes, pero sabiendo que esto se está haciendo para cuidarnos todos y no para restringir algo porque sí”, enfatizó la edil en diálogo con Info Región.

Siguiendo esa línea, aseguró que “desde el Municipio se contempla lo económico y lo laboral” y que por eso “se está trabajando con protocolos en conjunto con comerciantes y con la Provincia para que cuando se tenga una mayor seguridad, los comercios puedan abrir sus puertas”.

Contagios

Asimismo, la concejal sostuvo que “desde el Ejecutivo se está trabajando para que haya la menor cantidad de contagios posibles” y que “por eso se le sigue pidiendo a la gente que se quede en casa”, aunque reconoció que “en estos momentos no se espera que la curva de contagios baje porque el virus ya está en circulación”.

“De todas maneras en Avellaneda tenemos un sistema de salud estable que puede contener este momento y se asiste a todas las personas afectadas. Por suerte la gran cantidad de infectados está cumpliendo el aislamiento en sus casas y por ahora no hay tantos casos graves”, evaluó.

En cuanto a los casos de Covid-19 que se conocieron en los últimos días dentro de la dirigencia política, sostuvo que “hay que evitar todo lo que no sea necesario”, pero admitió que los funcionarios están “expuestos por el trabajo que hay que llevar adelante”.

“Muchas cosas las resolvemos por Zoom o videollamada, pero otras cosas tiene que ser presencial. Hay que extremar las precauciones propias, usar el barbijo, respetar el metro y medio de distancia y no relajarnos aunque estemos en un lugar de confianza”, añadió

Última sesión

En la última sesión el Cuerpo aprobó la Rendición de Cuentas, pese a la negativa del bloque de Juntos por el Cambio que argumentó un recorte en las partidas de Salud y Seguridad. Sobre esto, la edil señaló que “es muy difícil que una oposición vote una rendición de cuentas aunque esté presentada en tiempo y forma”, pero reconoció que le sorprendieron “los argumentos falaces que utilizaron”.

“Dijeron no tuvieron información y por los datos que expusieron algo de información tuvieron y además, falsearon a la verdad. Después hicieron planteamientos que responden a como se invirtió el presupuesto y si eso no les gusta tienen que militar una campaña, ganar una elección, ser intendentes, decir como se va a ejecutar un presupuesto, que se lo apruebe un Concejo Deliberante y después ver cómo lo rinden. Se quejaron de la salud pero cuando ellos fueron gobierno no les importaba que el SAME no nos pasara el presupuesto correspondiente ni se les ocurrió recorrer ninguna unidad sanitaria”, disparó.

Además, en esa sesión se aprobó la licencia del ex presidente del bloque Pablo Vera, quien es el nuevo Director Nacional en la Lucha contra el Narcotráfico y la bancada dispuso que Héctor Villagra sea el nuevo titular del espacio y que Lata sea la vicepresidenta.

“La designación de Pablo la tomamos de forma muy feliz porque el crecimiento de uno es el crecimiento de todos y todas, es una gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros sabemos que está a la altura y mucho más. Lo de Villagra fue una elección de todos y al ser un bloque mayoritario de mujeres, se decidió tener una vicepresidencia y me han dado el honor de tener esa responsabilidad, así que contenta por el apoyo de todos los compañeros y compañeras”, concluyó.