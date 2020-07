Adrogué: Vecinos denuncian que “hay robos todo el tiempo”

“En esta zona hay robos todo el tiempo”, asegura Pablo Caballero a Info Región, aludiendo al tramo de la avenida Espora comprendido entre las calles 30 de Septiembre y Amenedo. El último fin de semana fue víctima de un robo y si bien hizo la denuncia, asegura que los vecinos ya no denuncian porque “descreen de la Policía”. Sin embargo, desde la comisaría aseguraron que no registraron un incremento de casos delictivos en la zona.

En diálogo con Info Región planteó: “En esta zona, sobre avenida Espora entre Amenedo y divisoria, hay robos todo el tiempo”. El domingo descubrió que delincuentes habían ingresado a su vivienda para llevarse una bicicleta. “Tengo todo bien cercado. Hay un portón grande en el frente, por el que no se puede entrar sin romperlo, porque es fuerte. Entraron por el fondo o por el costado, saltando la pared, porque hay huellas en ambos lados”, advirtió.

“Hoy me tocó a mí”, lamentó el hombre, quien aclaró que hizo la denuncia pertinente en la página del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. “La mayoría de la gente está totalmente descreída de esta Policía desde hace años, ya ni denuncia hace”, apuntó.

Ante la consulta de este medio por otros hechos perpetrados en la zona, explicó que hubo una ola de robos antes de la cuarentena. “Previo a la pandemia robaron los negocios de varias cuadras sobre la avenida, desde Amenedo hacia Temperley, rompieron la vidriera, entraron y los dejaron con un agujero y sin mercadería. Sucedió durante meses”, recordó. “En pandemia parece que se dedican por aquí más a entrar en los jardines. Lo de los negocios parece que fue una intensa oleada porque a algunos les rompieron la vidriera dos veces. Uno de ellos está exactamente al lado de mi casa”.

Además, alertó que durante los últimos días robaron en “casi todas las casas” de una cuadra aledaña a su hogar, pese a que cuentan con una alarma vecinal. “Nadie aparece”, cuestionó.

Frente a estas cuestiones los vecinos eligen organizarse y ayudarse, para eso crearon un grupo de WhasApp de todo el partido de Brown y uno de ellos se encarga “voluntariamente de hacer las denuncias a la policía de lo que considera que se debe hacer”.

Info Región se puso en contacto con la Comisaría Primera, para consultar sobre los hechos delictivos que se denuncian y conversó con el oficial de servicio de la seccional, Manuel Báez. Respecto a los robos perpetrados previo a la cuarentena, en diferentes comercios ubicados en la Avenida Espora, Báez señaló que “desconoce si se realizó la denuncia pertinente” ya que lleva un mes y 15 días trabajando allí.

Y acerca de los robos en “varias casas”, apuntó que “no recibió ninguna denuncia durante estas dos semanas”. “Sí una sobre Avenida Espora”, especificó.

Desde la Comisaría aseguraron que hay cámaras de seguridad instaladas sobre esta avenida, pero que no saben puntualmente cuáles están en funcionamiento. Por último Báez instó a los vecinos a denunciar: “Es importante que se acerquen a radicar la denuncia, porque si no hay denuncia, no hay delito. Yo los entiendo pero a la vez no porque nosotros necesitamos de esa denuncia para actuar en consecuencia”.

Ante la consulta de este medio por la inseguridad, desde el Municipio rescataron que antes del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se instalaron nuevas cámaras de seguridad en todo el distrito. Según detallaron, hay 1287 dispositivos que operan con el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco.

¿Cómo hacer la denuncia online?

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires puso a disposición en su plataforma la posibilidad de denunciar en caso de que un vecino haya sido víctima de “robo, daño, corrupción policial, venta de drogas, violencia familiar o de género y/ o delito contra la integridad sexual”. O por si este “tiene conocimiento sobre actividades de juego ilegal, competencias clandestinas con vehículos, incumplimiento de la cuarentena obligatoria, o sobre comercio ilegal de autopartes”.

Aunque el ente especifica que este sistema no tiene como objetivo la comunicación y en ese caso se debe usar como vía teléfonica de contacto la línea 911. “Esta aplicación te acerca la posibilidad de informar hechos delictivos a la justicia y la misma deberá ser ratificada en la fiscalía asignada dentro de los cinco días hábiles, caso contrario el fiscal podrá archivarla sin más trámite”.