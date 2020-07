Los Andes anunció su nuevo Consejo de Fútbol integrado por referentes del club

El Milrayitas oficializó este miércoles la generación del espacio dedicado a varios aspectos futbolísticos de la institución que estará integrado por tres glorias como son Juan Carlos Díaz, a cargo de la Secretaria técnica y los ex jugadores José Tiburcio Serrizuela y Marcelo Ibáñez.

El Milrayitas oficializó este miércoles la generación del espacio dedicado a varios aspectos futbolísticos de la institución que estará integrado por tres glorias como son Juan Carlos Díaz, a cargo de la Secretaria técnica y los ex jugadores José Tiburcio Serrizuela y Marcelo Ibáñez.

Los Andes intenta reacomodarse en tiempos de pandemia y asumir una nueva organización pensando en el proyecto futuro del club. Con ese panorama, las autoridades del Milrayitas anunciaron este miércoles la generación de un nuevo Consejo de Fútbol encabezado por Juan Carlos Díaz, a cargo de la Secretaria Técnica, y acompañado por los ex jugadores José Tiburcio Serrizuela y Marcelo Ibáñez.

Como expresan en el comunicado publicado en las redes oficiales de la institución, el espacio estará abocado aspecto futbolístico, el cual “nuclea otras tres áreas: Finanzas y Presupuesto, Logística y Comunicación”.

En medio del mercado de pases, Los Andes buscará a través de sus ídolos confeccionar, junto al cuerpo técnico que comanda Germán Cavalieri, un equipo competitivo de cara a la continuidad del torneo de la Primera B.

Al respecto, el Nene Díaz, en charla con el sitio oficial, señaló: “Estuve 7 años coordinando las Divisiones Inferiores y uno lo conocía de antemano. En este caso, si bien es una función nueva, la tomó con total responsabilidad y la ilusión de que Los Andes pueda, a partir de nuestro conocimiento, armar el mejor equipo posible. Vamos a estar cerca del cuerpo técnico de Primera, también de las Inferiores y ojalá podamos hacer algo integral para bien de todos. Nos podemos equivocar, lógicamente, pero queremos minimizar el error lo máximo posible y que el entrenador tenga las herramientas suficientes para hacer su trabajo”.

#FútbolProfesional Anunciamos oficialmente la conformación del Nuevo Consejo de Fútbol de #LosAndes. Será coordinado por el Secretario Técnico Juan Carlos Díaz y los ex jugadores José Tiburcio Serrizuela y Marcelo Ibáñez. Toda la info en la web oficial 👉https://t.co/RNftaYfRHn pic.twitter.com/QFFViyFF0N — Club Los Andes (@clublosandes) July 15, 2020

Por otra parte, el ex mundialista y partícipe del fútbol senior del club Serrizuela celebró la convocatoria para participar de las decisiones en el club que lo formó profesionalmente: “Es muy lindo que hayan pensado en nosotros para un proyecto como éste. Los Andes es la institución que me marcó para toda la vida. Acá hice Inferiores, debuté en Primera, aprendí a ser profesional y llegué hasta jugar una final del Mundo. Entonces, cuando empezamos a hablar con Víctor (por el presidente Grosi) me entusiasmé muchísimo. Esperemos que salga como uno desea y por una vez por todas podamos crecer como realmente merecemos”.

En paralelo, comentó cuáles serán las metas propuestas como equipo de trabajo: “La idea es organizar el aspecto futbolístico y empezar a generar recursos económicos a partir del buen trabajo en Inferiores. Aspiramos que en un futuro cercano podamos tener el 70% del plantel profesional integrado por jugadores del club”.

Finalmente, Ibáñez también destacó la participación de las glorias de la institución en las determinaciones actuales y agradeció el llamado: “Me gusta mucha la idea. Nos convocaron para estar cerca del plantel y seguir atentamente el trabajo de Inferiores. Es un placer poder trabajar con gente como el Nene y Serri”.

“Nunca me pude sacar la camiseta de encima. Somos del barrio y queremos lo mejor para Los Andes. Ojalá podamos estar a la altura”, concluyó.