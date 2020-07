Desde Los Andes buscan “reducir el margen de error” en los fichajes

En Los Andes no se detienen pese a la pandemia. El cuerpo técnico que encabeza Gérman Cavalieri, junto con el Consejo de Fútbol, dialogan para acordar las incorporaciones y así empezar a diagramar lo que viene en el torneo de la Primera B.

Juan Carlos Díaz, histórico del club, es integrante del nuevo espacio que toma decisiones futbolísticas en el club y aclaró que su objetivo será “reducir el margen de error” en las contrataciones.

Serrizuela: “La idea es sentar bases sólidas en el trabajo de inferiores” “La idea es junto al entrenador poner en la mesa nombres y, a partir de ahí, debemos mirar que tipo de profesionales son, desde todas las facetas, no solo la técnica. Es el trabajo que realizamos, juntamos posibilidades, aunque no es fácil porque el presupuesto es austero”, indicó en charla con Info Región. Primeros pasos Esperando la vuelta a las canchas, las autoridades del Milrayitas intentan extender los contratos de varios referentes y al mismo tiempo evaluar las posibilidades para incorporar. En paralelo, el nuevo proyecto que divisan desde el Consejo de Fútbol, trae un mayor protagonismo de los juveniles.

“La conformación del plantel será con jugadores que están del grupo anterior, algunas contrataciones que no serán muchas y una base de futbolistas surgidos en Los Andes que esperamos que sea nuestro gran logro. El chico del club tiene que saber que compite por un puesto, no solo a compartir entrenamientos”, explicó el Nene Díaz.

En paralelo, insistió con el enfoque donde la cantera tendrá prioridad: “Si el jugador de inferiores entra en la cuenta luego del profesional número 28, es muy difícil, pero si está luego del 18 o 19, tendrá otras oportunidades. Este contexto nos permite que sea como esta última opción”.

El objetivo

Lejos de las aspiraciones personales, el nuevo equipo de ex jugadores del club que integran el Consejo buscan “serle útil” al cuerpo técnico y acercar nombres que puedan amoldarse a la idea del nuevo Los Andes.

“De nuestra parte queremos serle útil al técnico y que tenga confianza. No tenemos otro fin que ayudar a Los Andes. El diálogo hasta ahora es ideal, conociendo la gente del Consejo de Fútbol no va a existir problema, no tenemos otra aspiración que no sea hacerle bien a la institución”, sentenció Díaz, en contacto con este medio.