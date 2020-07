Coronavirus: Registran un nuevo deceso y 178 nuevos infectados en Avellaneda

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó a través de su Sala de Situación un nuevo deceso por coronavirus en Avellaneda, de manera tal que asciende a 59 el número de víctimas fatales desde el inicio de la pandemia.

Además, la cartera sanitaria notificó 178 nuevos positivos de Covid-19 en la comuna, por lo que ya son 4.567 los contagiados. En este sentido, se contabiliza una tasa de letalidad de 1,29 por ciento, mientras que 1.784 vecinos lograron recuperarse y 11.004 personas fueron testeadas.

El ministerio de Daniel Gollán, al respecto, señala que el 66,3 por ciento de los contagios se dieron de manera comunitaria, el 12,8 por ciento por contacto estrecho, el 5,3 por ciento corresponde a trabajadores de la salud, y el 15,5 por ciento se encuentran bajo investigación epidemiológica.

El último lunes fueron habilitados en Avellaneda, en el marco de la Fase 3 de la cuarentena, las industrias. Los comercios no esenciales, como la venta minorista de productos textiles, prendas de vestir, calzados y juguetes, comenzaron a funcionar el miércoles. Las ventas se realizan sin ingreso de clientes de 8 a 20.

El Municipio, además, agregó el servicio de comidas y bebidas con la modalidad take away (retiro en el local) con dos franjas horarias: De 10 a 14 y de 19 a 23. No está permitido ingresar ni permanecer en el local.

El próximo lunes, consumada la primera semana, serán habilitadas nuevas actividades. Los servicios de mudanzas estarán permitidos de 8 a 14; y los servicios de peluquería y estética serán de 8 a 20, siempre respetando el estricto protocolo sanitario. Los servicios inmobiliarios, martilleros, jurídicos, notariales, contaduría, auditoría, arquitectura, ingeniería, kinesiología, nutricionista, fonoaudilología y terapia ocupacional, con las medidas sanitarias de prevención requeridas, serán de 10 a 16.