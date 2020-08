Freije y el retorno del fútbol: “Tomo todo esto con entusiasmo y alegría”

El presidente de Talleres de Remedios de Escalada reconoció que la disciplina “no es prioridad” en este contexto sanitario, no obstante apuntó al factor económico: “Es una industria que genera empleos y paga sueldos”.

Alejandro Freije celebró desde su lugar de autoridad de Talleres de Remedios de Escalada la programación de la vuelta a los entrenamientos para las distintas categorías del fútbol argentino. En ese sentido, comentó que es “lógica” la prioridad para los equipos con competencias internacionales y señaló que observarán el regreso de la Liga Profesional para tomar parámetros que sirvan y se implementen posteriormente en el ascenso.

“Tomo todo esto con entusiasmo y alegría. Es importante tener un horizonte en el cual arranca la actividad. Se supone que el plazo sería más corto para que retorne el fútbol”, explicó, en contacto con Info Región.

Por otra parte, sobre la relación de este retorno con lo ajustado del calendario a nivel certámenes internacionales, desarrolló: “Es razonable que el fútbol se adecue al contexto internacional tomando los recaudos correspondientes. No presentarse no es lo más razonable, no creo que el arranque de la Libertadores haya metido presiones para la vuelta, pero hay que tomar decisiones. Lo más lógico es jugar o al menos comenzar a entrenar como en este caso”.

La vuelta esperada

En medio de una crisis sanitaria mundial y un contexto de país en el que los casos aumentan a diario, se determinó que el fútbol, como tantas otras actividades, de a poco podrá oficializar su regreso. Con los debidos protocolos de cuidados, se aguarda que la pelota vuelva a rodar.

“En el ámbito profesional hay mucha gente que vive del fútbol, sean los jugadores, el cuerpo técnico o los utileros, además de las personas de indumentaria y mil casos más. El fútbol no es una prioridad, ni indispensable, pero es importante que empiece con determinados protocolos. Es una industria que genera empleos y paga sueldos. La ropa no es indispensable, pero también funciona, en realidad se hace para mover la economía y acá sucede lo mismo”, indicó Freije.

En paralelo, puntualizó en el panorama para los clubes de las categorías menores: “Hay muchas cosas por definir que veremos cómo se maneja la Liga Profesional para terminar de trazar en la vuelta a las distintas categorías. Hay una realidad en la que los clubes de ascenso no tenemos 10 canchas para entrenar por grupos. Se deben tomar decisiones sobre la marcha”.

Mercado de pases

Talleres es uno de los clubes que se movió más rápido en el mercado ya que cerró incorporaciones y renovó varios vínculos de jugadores que componen la columna del equipo que conduce Rodolfo Della Picca.

Al respecto, el mandatario del Tallarín deslizó: “Quisimos programar y proyectar, eso es lo que estamos haciendo en este mercado de pases. Tuvimos reuniones con el cuerpo técnico para definir las bajas e incorporaciones. Lo mejor que uno puede hacer es utilizar el tiempo, en una época sin este contexto nos hubiésemos manejado de la mejor manera”.

Por último, descartó la posibilidad de sumar a Daniel Osvaldo, jugador que estuvo vinculado a la institución a partir del fútbol senior: “Nunca se le cruzó por la cabeza venir a Talleres ni a ningún dirigente pensarlo como refuerzo, porque entendemos que no está a nuestro alcance. Es un jugador que está en condiciones de jugar en la Liga Profesional”.