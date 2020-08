“Es positivo que un técnico demuestre interés”, valoró Balbi

Luciano Balbi es uno de los refuerzos de Temperley a la espera de la reanudación del torneo de la Primera Nacional. El defensor se incorporó proveniente de Panetolikos de Grecia y confía en apuesta a “colaborar tanto dentro como fuera de la cancha y si hay chances de ascender, pelear”.

“Venía de estar afuera hasta diciembre y en el mercado de principios de año hasta que arrancó la pandemia no había conseguido club. Lo primero que pensé es que necesito jugar y no lo vi con malos ojos la propuesta. Estar en un club como Temperley que, a pesar de que no estar en Primera División, es importante”, resaltó en declaraciones a Info Región.

Al respecto, valoró que el cuerpo técnico que conduce Walter Perazzo lo haya llamado y “muestre las intenciones para formar parte del plantel”.

“Hay veces que esto corre por cuenta de los representantes y dirigentes, pero llamó él. Con Walter hablé cuando me demostró el interés y luego me empezó a contar el tema contractual para llegar a un acuerdo con los dirigentes”, puntualizó.

De cara a la continuidad del torneo, apuntó a “pensar en positivo tanto a nivel personal como grupal y poder colaborar tanto dentro como fuera de la cancha”. “Si bien todavía no se sabe cómo seguirá todo, si hay chances de ascender voy a pelear por ello”, confió y añadió: “Soy un jugador prolijo que siempre da todo por el equipo, trata de estar siempre bien parado y ayudar tanto en lo ofensivo como defensivo”.

Entrenamientos

De acuerdo a lo anunciado por la AFA, la vuelta de los entrenamientos en la Primera Nacional sería entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre. Mientras tanto, siguen los ejercicios vía Zoom a los que Balbi ya se sumó. “Lamentablemente no es la forma en la que uno quisiera entrenar con el plantel y presentarse, pero es lo que nos toca hoy en día. Hay que adaptarnos y tratar de mantenernos de la mejor manera”, manifestó.

Y luego sentenció: “No será fácil volver, porque uno está acostumbrado a otro tipo suelo, elementos, dinámica y distancias. Hay que tratar de mantenernos de la mejor manera y el día que nos den la oportunidad de entrenar en el predio, comenzar a trabajar para empezar a adaptarnos y estar al 100 por ciento cuanto antes”.