Caso Acuña: “No vamos a parar hasta que se haga justicia”

Damián Acuña fue asesinado el lunes pasado, a puñaladas en su vivienda de San José, Lomas de Zamora. Por el hecho fueron detenidos tres hombres, entre los que se encuentra el ex cuñado de la víctima. Dos de los tres detenidos fueron liberados y la familia pide que “vuelvan a la cárcel”.

El lunes, según informaron fuentes policiales a Info Región, el ex cuñado de la víctima, identificado como Joel Alejandro Roldán, fue hasta la casa de Acuña con intención de hablar con su ex pareja Magali Acuña, allí se produjo una pelea con Damián por lo que el hombre se fue del lugar. Más tarde, un grupo de personas atacó a Damián.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Luisa Cravenna de Gandulfo pero no resistió. Detuvieron a Roldán, su padre y su tío. Los dos últimos fueron liberados en las últimas y el entorno de la víctima reclama que vuelvan a estar tras las rejas.

“Queremos que las dos personas que liberaron están presos porque son cómplices de lo que le paso a Damián, tienen que pagar por lo que hicieron, ellos no son los asesinos pero son cómplices, vinieron a acompañar a Joel para que haga el desastre que hizo”, sostuvo indignada Cinthia Sánchez, prima de la víctima.

Marcha por Damián Acuña

Los familiares, amigos y allegados de la víctima se manifestaron en la avenida Eva Perón el martes y el miércoles de esta semana para exigir Justicia. Cinthia alertó que van a seguir manifestándose “hasta conseguir Justicia”. “Joel (el principal sospechoso) está en la comisaría pero nos amenaza con cuentas de facebook trucho, no entendemos cómo puede tener teléfono. No vamos a dejar de manifestarnos hasta que se haga Justicia, no vamos a parar hasta conseguirlo”, remarcó la mujer.

La causa está en manos de la Unidad de Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lomas de Zamora a cargo de la Dra. Mejeras. El hecho fue caratulado como “Homicidio y Lesiones”.