Vico sobre la vuelta al trabajo: “Hubiésemos arrancado todos juntos”

El Gobierno nacional autorizó la vuelta a los entrenamientos, con los correspondientes testeos, para esta semana pero solo para la Primera División y Tigre, equipo que disputa la Copa Libertadores. El resto de los conjuntos de la Primera Nacional recién volverán en los primeros días de septiembre.

“Ojalá hubiésemos arrancado todos juntos”, lamentó el entrenador de Brown de Adrogué, Pablo Vico, aunque evaluó que las razones fueron porque “el protocolo no llegará a tiempo para que todos estén hisopados antes de entrenar”. “Se le dio prioridad a la Primera, como siempre, pero no me incomodó”, admitió.

En este sentido, se mostró “contento” por la vuelta a los entrenamientos “después de casi cinco meses”. “En septiembre arrancamos y tenemos entendido que cuatro o cinco semanas después comenzará un campeonato, aunque no sé de qué modo”, apuntó Vico en diálogo con Info Región.

En cuanto a los protocolos sanitarios dispuestos para los entrenamientos, manifestó: “Creo que me pondré una máscara en la cual pueda respirar sin barbijo y tomaré un a distancia de cinco o seis metros. Al frente del grupo voy a estar. Si tomo las precauciones, no tendré problemas”.

Sobre los primeros trabajos, el técnico contó que apuntará a “lo físico, con la pelota en los pies, y a la parte técnica”. “Al momento de arrancar habrá lesiones, hay que ir de menos a mayor y calculo que más de cuatro o cinco semanas no nos darán”, estimó.

Vico, en tanto, anticipó una situación económica “difícil”, en “donde se deberá estudiar con qué presupuesto se contará, el cual será muy bajo”. “Se cerró el restaurante, la pileta climatizada y el gimnasio. Se vive de lo que entrega la AFA”, comentó.

Plantel

Para cerrar, el Tricolor de Adrogué continúa las negociaciones para extender los contratos de los jugadores. Si bien todavía no hay novedades, se espera que con el panorama claro de la vuelta a los entrenamientos se agilicen las negociaciones.

“A la Comisión Directiva le di una lista para que charle con los jugadores que uno pretende quedarse para la temporada y se está poniendo difícil. El jugador tampoco se está dando cuenta que estamos en una pandemia, con una situación difícil no solo para Brown, sino para todos los clubes. Ellos deben saber que no van a tener muchas posibilidades. Ya depende de los futbolistas”, concluyó, en contacto con este medio.