“Veo complicado seguir en Brown”, aseguró Molina

Desde Brown de Adrogué apuntan a conseguir la renovación de varios futbolistas que fueron importantes en la última temporada, el caso de Tomás Molina es uno de ellos aunque el delantero analiza otras variantes por lo cual su continuidad se dilata.

“Estaban interesados en renovarme, hablé con Pablo (Vico) y con Facundo (Lemmo), me preguntaron cuál era mi idea y les comenté que me llegaron ofertas que podían ser de Primera o de afuera. Estoy esperando ver que sucederá, pero que si me salía algo me iba a ir. Por eso veo complicado seguir en Brown”, explicó el jugador en diálogo con Info Región.

De todos modos el delantero no cerró las puertas del Tricolor de manera definitiva, aunque insistió en que la posibilidad de continuar sea lejana: “Si me sale una oferta mejor, la analizaré y aceptaré, pero de no concretarse hablaré con Pablo para poder seguir, aunque no me veo en Brown”.

En ese sentido, aclaró que las ofertas son “solo sondeos y no hay nada concreto, aunque es una posibilidad”. “Todavía no sabemos qué pasará con el fútbol y tampoco quiero apurarme en tomar una decisión. Estoy esperando para ver cuando se vuelven con los entrenamientos y el arranque del torneo para empezar a definir sobre mi futuro”, puntualizó.

El armado

Desde el Tricolor intentan no perder competitividad, asimismo saben que la economía no es la misma que antes de la pandemia. En ese contexto, la dirigencia trabaja con el mánager y el cuerpo técnico para cerrar los primeros acuerdos.

Sobre ello, Molina comentó: “Todos los años renuevan los equipos y con esta situación hubo más bajas de lo normal, pero Pablo siempre arma buenos planteles. Deja una base y después trae jugadores nuevos del ascenso; eso es lo que lleva a tener buenos resultados en los torneos”.

Hasta el momento los que no continuarán en el Tricolor son Leandro Sapetti, Cristian Amarilla, Elías Contreras, Ezequiel Bonacorso, Iván Becker, Brian Gómez, Iván Silva, Fernando Enrique, Felipe Cadenazzi , Mauricio Carrasco y Guillermo Sotelo.