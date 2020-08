Usan un ex frigorífico como estacionamiento y temen que se derrumbe

El frigorífico La Victoria (ex Pedro), ubicado en la calle Dinamarca al 3200 de Temperley, se prendió fuego en septiembre del año pasado y aunque el Municipio de Lomas de Zamora clausuró el lugar, vecinos denuncian que actualmente es utilizado “ilegalmente” como playón de estacionamiento y temen que se produzca un derrumbe en el lugar.

“El ex frigorífico está funcionando como playón de estacionamiento de manera ilegal, y es una estructura que puede ceder en cualquier momento sobre la avenida Boulevard Armesti. Los camiones entran por la calle Dinamarca y se estacionan muy cerca de la parte con peligro de derrumbe y eso es muy peligroso, porque si cede puede caer sobre las casas de los vecinos y es una estructura de 20 metros”, advirtió con preocupación Andrés Lastra, uno de los vecinos que alertó sobre esta situación.

Desde la Comuna se comprometieron a acercarse al lugar para ver qué es lo que sucede y advirtieron que de ser así, actuarán nuevamente “para mantener el predio cerrado”.

Por su parte, Lastra aseguró que el 26 de febrero los vecinos tuvieron una reunión con el Municipio donde las autoridades les informaron que se iban a iniciar “acciones judiciales”, pero cuestionaron que desde ese día, no volvieron a tener información sobre la situación del frigorífico. “Nos interesa que la Municipalidad cumpla con lo que prometió porque es una propiedad privada y el Municipio no puede actuar sobre la propiedad, porque sino el gasto de demolición lo tendríamos que pagar los vecinos de Lomas. Es necesario que se accione judicialmente”, insistió Lastra.

El incendio se produjo el 5 de septiembre del 2019 y desde ese entonces el lugar permanece cerrado por riesgo de derrumbe. La calle Boulevard Armesti se encuentra bloqueada entre Groussac y Enrique Muiño, ya que es el tramo con mayor riesgo de derrumbe de la estructura que también tiene salida a la calle Dinamarca al 3200.

Los vecinos indicaron que desde el incendio han sufrido “serios trastornos” ya que no solo temen por un posible derrumbe, sino que el cierre de la calle provocó “mayor inseguridad, creación de un basural y pérdidas en las ventas de los comerciantes que no pueden vender porque no pasan los autos”. “Pedimos exenciones sobre los impuestos municipales, reintegro de lo pagado desde el incendio hasta la fecha y una solución inmediata”, plantearon.