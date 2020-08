A un año del crimen de Rodrigo González, se movilizan para exigir “seguridad y justicia”

“No nos vamos a quedar callados y hasta que no se haga Justicia, no vamos a parar”, aseguró la viuda Florencia Vinjoy.

Rodrigo González murió el 18 de agosto de 2019, tras ser baleado durante un cumpleaños familiar en Temperley. Familiares y amigos realizarán mañana una caravana en honor a Rodrigo y para exigir “seguridad y Justicia”. “No vamos a parar hasta que no se haga Justicia y el asesino sea condenado a perpetua”, aseguró a Info Región su viuda, Florencia Vinjoy.

Rodrigo tenía 35 años, era padre de un niño de 8 años, y llevaba 20 en pareja con la madre de su hijo. A un año del hecho que conmocionó a la Región, Florencia aseguró que “aunque el asesino está detenido” ella y su familia, no van a parar “hasta que sea condenado a prisión perpetua”.

Por el hecho está imputado Gabriel Castro, acusado de los delitos de “robo agravado por uso arma de fuego en grado de tentativa y homicidio criminis causa en grado de tentativa”; “robo agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio criminis causa”; y “robo agravado por uso de arma de fuego”.

Explicó que el martes realizarán una caravana de autos desde Banfield hasta Adrogué “para pasar por las estaciones de tren contando el caso y pidiendo seguridad para todos”. “Yo pido justicia por Rodrigo y que a Castro le dictan prisión perpetua, pero él es uno que queda adentro, de miles de delincuentes que nos matan a todos y los presos somos nosotros, es una vergüenza”, apuntó Florencia, al tiempo que aclaró que la caravana será solo de “familiares y amigos cercanos, para homenajear a Rodrigo”.

La muerte de Rodrigo González aún resuena en la Región. El hombre se encontraba en la casa de su hermano, celebrando un cumplaños familiar junto a toda su familia cuando se oyeron tiros en la vereda de la vivienda. Rodrigo se asomó por la ventana para ver que pasaba y recibió un disparo en el tórax que horas más tarde terminó con su vida.

En los días posteriores al hecho se difundió el identikit de uno de los sospechosos (Castro) y finalmente, el 31 de agosto se llevó a cabo la detención. Actualmente, la familia de la víctima indicó que la causa “ya fue elevada a juicio” aunque aún no fue sorteado el tribunal a cargo del proceso.

En el primer aniversario de la muerte de su “compañero de vida”, Florencia admitió que lo recuerda todos los días y el dolor no cede. “Fue lo más hermoso que me regaló la vida, me enseñó a amar y a ver la vida de otro modo”, contó.