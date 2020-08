Las ventas por el Día del Niño cayeron en un 20% en la Región

En sintonía con las cifras arrojadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas por el Día del Niño en la Región cayeron en un 20 por ciento respecto al 2019, según lo precisó en diálogo con Info Región el presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Alberto Kahale.

Tal como lo detalló el relevamiento realizado por la CAME, las ventas cayeron en un 20,8 por ciento interanual, lo cual coincide con las cifras locales. “En Lomas, Lanús y Avellaneda, las ventas estuvieron un 20 por ciento debajo del 2019 en las casas de artículos para niños y para chicos menores de 12 años. Las jugueterías también anduvieron en esa cifra”, explicó quien también preside la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora.

De todos modos, consideró que el año pasado fue “muy malo” en ventas “y así y todo las de este año están más bajas” que las del 2019. Pero señaló que, aunque las ventas estén en “un 20 o 30 por ciento menos” que el año anterior, “hoy es muy bueno” porque hace dos meses los negocios se encontraban cerrados. “Y hoy con todos los protocolos, que realmente los han cumplido, pudieron vender, que es algo no bueno pero no tan malo”, sostuvo, en contacto con este medio.

En esta línea, Kahale consideró que, gracias a “una oferta muy importante” del Banco Provincia, que ofrecía hasta un 30 por ciento de descuento para este día, “viernes y sábado se trabajó muy bien”.

Al estar el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la fase 3, los comercios se encuentran abiertos pero con un mostrador en la puerta ya que la gente no puede ingresar, y estos deben contar con todas las medidas de higiene necesarias. No obstante, para Kahale, “realmente no se esperaba que la gente salga como salió”.

“Pero bueno, por suerte salió cuidándose. Hubo locales en los que las personas se fueron de la puerta porque había mucha cola y tenían que esperar”, señaló. Porque, el atender desde la puerta y el no poderse entrar a los locales “no deja de ser un problema, pero también sería mucho más grave que estuvieran cerrados”.

Al mismo tiempo, la máxima autoridad del FEBA remarcó que al hablar con comerciantes, varios le comentaron que “se tarda en hacer una venta mucho más que cuando una persona está adentro del local”. Pero, subrayó, que “nos vamos a tener que ir acostumbrando si queremos tener los negocios abiertos”.

Brown

El titular de la Cámara de Comercio de Almirante Brown, Martín Cao, detalló que, dado el contexto y en comparación con el año pasado, “se vio mucha menor cantidad de gente en el centro comercial”. Por lo que subrayó que “en líneas generales tiene que ver con lo que pasa en todos los sectores y todos los rubros”, que tiene que ver con “lo castigado que está el bolsillo de la gente”, la pérdida de empleo o la caída en el ingreso. “Todo eso hace, sin lugar a duda, que la gente no pueda consumir a los mismo niveles”, aseveró en contacto con este medio.

Avellaneda

En tanto, en el distrito comandado por Jorge Ferraresi, el titular de la Cámara de Comercio, Roberto García, señaló que el jueves pasado y el viernes las ventas “estuvieron mejor de lo que venían” y el sábado fue “un poco más tranquilo”. De todas maneras enfatizó que la preocupación es de “todos los rubros” ya que están pendientes “de cómo sigue el futuro inmediato”.