Minervino: “Los Andes tiene que estar en el Nacional”

Delfor Minervino llegó a Los Andes en este mercado de pases luego de ser una pieza importante en la defensa de Sportivo Italiano. El jugador se ilusiona con la oportunidad y piensa en dar el salto lo antes posible.

En esa línea, en contacto con Info Región, valoró: “Cuando había la posibilidad de llegar al club, me ilusioné y no busqué otra propuesta hasta que me dé el si Los Andes. Por suerte todo avanzó, con mi representante llegamos a un acuerdo y realmente es una sensación hermosa que nunca me había pasado en mi vida, de tener una chance con tantas expectativas”.

“Todo el ascenso sabe que Los Andes tiene que estar en el Nacional y peleando por un lugar en Primera. Vine para eso y me preparé toda mi vida para jugar en un equipo con estas aspiraciones”, subrayó.

Ganarse un lugar

En una defensa que sufrió muchas bajas (Sebastián Valdez firmó con Almagro, Luis Monge y Matías Contreras no renovaron y Franco Peppino aún no resolvió su continuidad), Los Andes buscó de inmediato moverse en el mercado de pases para reforzar el sector. En ese pelotón de incorporaciones llegó Minervino, quien asoma desde Italiano para ganarse el puesto en la primera línea del Milrayitas.

En consecuencia, el surgido de las inferiores de Luján, manifestó: “Es una experiencia nueva para mí pero sé que Los Andes es un club que te exige todos los días y me gusta jugar con esa presión. Al cuerpo técnico no lo conocía asimismo tengo buenas referencias, sé que llegaron buenos refuerzos y son grandes jugadores los que se quedaron”.

Por otra parte, en torno a sus características, desarrolló: “Soy un jugador de defensa, de mucho quite. Me gusta proyectarme al ataque y ayudar al equipo en todo tipo de circunstancias, tanto ofensiva como defensiva”.

Expectativas

En el Milrayitas aguardan la decisión de las autoridades para conocer cómo será la continuidad del torneo. En principio el club está dentro de las posiciones de Reducido, situación que invita a la ilusión de lograr un rápido ascenso al Nacional.

“Quiero estar en el primer partido de Los Andes y comenzar a jugar. Cuando me dijeron que podía vestir la camiseta del club me entusiasmó mucho. Me considero un jugador que no tiene techo, quiero dejar todo y soy consciente lo que significa este desafío”, concluyó Minervino.