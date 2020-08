Tenis: Los Andes y Talleres presentaron protocolos para la vuelta

Los Andes y Talleres de Remedios de Escalada presentaron los protocolos correspondientes a las autoridades de Lomas de Zamora y Lanús, respectivamente, con el objetivo de lograr la habilitación de la práctica de la disciplina en su faceta individual, incluyendo las clases particulares, que permitirían la apertura laboral para muchos profesores luego de cinco meses de parate por la pandemia.

En ese sentido, la institución de Timote y Castro expuso en sus redes sociales la presentación del protocolo a la Secretaria de Deportes del Municipio, entre las cuales destacan algunas medidas como el ingreso de no más de dos personas por cancha, bajo los cuidados sanitarios correspondientes.

#Actividades#Tenis@ClubTalleresOk presentó los protocolos sanitarios para el retorno de las clases individuales de tenis en el predio “Los Talleres”ante la Secretaría de Deportes del Municipio.



Dichos protocolos, están avalados por la Asociación Argentina de Tenis. pic.twitter.com/o52pUpHJql — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) August 18, 2020

Por otra parte, desde la Subcomisión de Tenis del Milrayitas reconocieron que están alineados con el Protocolo de la Asociación Argentina de Tenis y que aguardan por una respuesta. “El club está listo, preparado y a la espera de que nos digan que se puede empezar”, expresaron.

Las canchas del Milrayitas fueron re acondicionadas durante la cuarentena (Foto: Los Andes)

Entre las medidas que se manifiestan en el comunicado de la Asociación y que ya se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra también especificado la distancia máxima de traslado de la persona implicada respecto al club en donde practica la actividad, la cual no podrá superar los 5 km. , al mismo tiempo que el traslado deberá ser a pie o en vehículo particular. Es decir que el transporte público no podrá ser usado para la finalidad de la práctica de tenis.