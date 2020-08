Lanús: “Estoy de acuerdo con los motivos pero no con la manifestación a pie”, consideró Lavandeira

La concejal de Lanús por Juntos por el Cambio Laura Lavandeira afirmó que está “de acuerdo con los motivos que impulsaron la marcha” que se llevó adelante este lunes, pero aclaró que no lo está “con la manifestación a pie, porque es complicado mantener el distanciamiento con tanta gente en la calle”. Además, consideró que “era esperable que la inseguridad aumente por la liberación de presos” y la disposición de la policía a tareas relacionadas al aislamiento y se manifestó a favor de la extensión del mandato del Defensor del Pueblo local hasta diciembre.

“Estoy totalmente de acuerdo con los motivos que convocaron a la marcha, principalmente la reforma judicial, pero no estoy de acuerdo con que la marcha sea a pie. Me parece bien manifestarse con bocinazos, a través de caravanas con autos, o cacerolazos desde la casa de cada uno, pero haber salido a la vía pública con tanta gente, hace que sea complicado mantener el distanciamiento”, apuntó la edil en diálogo con Info Región.

Asimismo, se refirió al aislamiento y consideró que “la situación va a empeorar porque la cuarentena no tuvo una puerta de salida”. En ese sentido, indicó que en un comienzo la medida le pareció “correcta”, pero que “tras cinco meses tendría que haber una respuesta para poder salir y reactivar la economía”.

“Muchas familias no pueden sostener el aislamiento sin generar recursos y como la gente se cansó y no tuvo una respuesta, sale como quiere”, enfatizó y señaló que algunos problemas en el sistema sanitario como los ocurridos en el Hospital Evita, se dieron “porque hace muchísimos años que el sistema de salud del país y de la Provincia está por debajo de la satisfacción de las necesidades de la gente y por eso en una pandemia no tenía la capacidad de responder”.

Inseguridad

Por otro lado, afirmó que “era esperable que la inseguridad aumente” y señaló dos motivos: “Primero por la liberación de presos, que era esperable que vuelvan a delinquir porque no habían terminado su condena y se comprobó que mucha gente que se está deteniendo tendría que estar presa. Además, en un momento las fuerzas de seguridad se destinaron a controlar a la gente que incumplía el aislamiento y eso también hizo que el delito aumentara”.

En esa línea, remarcó que en estos momentos el presidente, Alberto Fernández, “apeló a la responsabilidad de cada uno”, por lo cual “los efectivos policiales están ocupándose de lo que nunca tendrían que haberse dejado de ocupar y están retomando el control de su trabajo”.

“Ahora se puede volver a hacer operativos y todo lo que se hacía antes para poder controlar esta problemática y volver a lo que teníamos en el Municipio antes de la pandemia, que si bien no era inseguridad cero, se tendía a eso”, añadió.

Defensor del Pueblo

Este martes se realizará una nueva sesión en el Concejo Deliberante y uno de los temas a tratar es la extensión del mandato de Alejandro Gorrini como Defensor del Pueblo, ya que a fin de mes debería finalizar su gestión, pero el presidente del Cuerpo, Marcelo Rivas Miera, presentó un proyecto para que continúe en su cargo hasta diciembre.

“No es el momento para tratar este tema en el Concejo, son cuestiones que pueden esperar, por lo cual me parece adecuada la extensión hasta diciembre y así cuando podamos sesionar de manera presencial, donde los debates son un poco más profundos, vamos a poder definir quién será el Defensor por los próximos cuatro años”, concluyó Lavandeira.