Lanús: “Los peronistas se suman al grindettismo”, resaltó Villa

El concejal remarcó que con los dirigentes peronistas que se integran al oficialismo local “se habla de Lanús” y no del espacio a nivel nacional y provincial.

El concejal de Lanús por Juntos por el Cambio Marcelo Villa sostuvo que los dirigentes peronistas que se integran al oficialismo “se suman al ‘grindettismo’ y no al espacio a nivel nacional o provincial”. También consideró que en 15 o 20 días “se va a notar que la inseguridad empieza a bajar”.

“Los peronistas, o gran parte de ellos, se suman al ‘grindettismo’, no a Juntos por el Cambio a nivel nacional o provincial, se incorporan a una gestión transformadora del Municipio. Obviamente el intendente, Néstor Grindetti, es parte de una estructura nacional y provincial, pero cuando nosotros charlamos con cualquier dirigente que viene a sumarse al espacio no hablamos de eso, conversamos del Lanús que queremos y cómo queremos seguir construyendo”, indicó el edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, afirmó que el jefe comunal “siempre fue muy amplio en la construcción” y recordó que “en las dos últimas elecciones la lista de concejales las encabezaron dirigentes del peronismo como la actual secretaria de Desarrollo Social, Noelia Quindimil, y el Jefe de Gabinete, Diego Kravetz”.

Seguridad

Por otro lado, aseguró que desde el Municipio se está haciendo “un fuerte trabajo para combatir la inseguridad” y aseveró que el aumento de esta problemática en el último tiempo fue producto “por un lado de la cantidad de presos que liberó un sector de la Justicia y que volvieron a delinquir, y por el otro, debido a que los efectivos policiales trabajaron en muchas cuestiones relacionadas al aislamiento como que no se realizaran reuniones o el acompañamiento a inspectores”.

“En los últimos 15 o 20 días se fue normalizando esta situación y en un promedio del mismo tiempo va a empezar a bajar la inseguridad y volver a los niveles normales, que si bien no eran óptimos, eran muy buenos comparados con los que teníamos cuando llegamos al gobierno y esa es una de las cosas que los ciudadanos reconocieron en las últimas elecciones”, remarcó.

Aislamiento

El concejal consideró que “hay que seguir trabajando fuertemente en mantener el aislamiento en los sectores más vulnerables como las personas mayores o los que tienen una enfermedad preexistentes”, pero enfatizó que “lentamente, como se está haciendo, hay que abrir las actividades”.

“Tenemos un tiempo importante para convivir con el virus, hay una fecha tentativa que es la llegada de la vacuna para marzo o abril del próximo año, pero no se puede seguir con una cuarentena total hasta ese momento. El Presidente (Alberto Fernández) planteó algo que veníamos señalando y es que la cuarentena en el sentido estricto se terminó hace bastante, la gente tiene la necesidad de ir a la calle por una cuestión económica y también personal con respecto a los afectos. Lentamente hay que empezar a abrir y seguir con el tema de la responsabilidad individual y colectiva”, añadió.

Asimismo, se mostró “muy contento porque Argentina tenga la posibilidad de ser parte del proceso de la creación de una vacuna contra el coronavirus” y subrayó que “de todas maneras hay que seguir con la distancia social, el alcohol en gel, el barbijo y quedándose en casa todo el tiempo que sea posible”.

Oposición

Por último, se refirió a lo sucedido en la última sesión del Concejo Deliberante en el que la oposición volvió a visibilizar sus diferencias internas y explicó que votó el pedido de la Moción de Privilegio que pidió el concejal Héctor Montero “porque todo edil tiene el derecho a expresarse”.

“No me gustó lo que pasó y me parece bien que Montero lo planteara, de todas maneras es una interna de ellos y tiene que ver con las diferencias entre los espacios y la ruptura del PJ. La oposición tendrá que dirimir quién y cómo conduce de cara a lo que viene”, concluyó Villa.