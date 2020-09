Avellaneda: “Los últimos años del gobierno de Macri fueron peores que esto”

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández, el gobernador, Axel Kicillof, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi participaron del lanzamiento de una nueva línea de fabricación de lavarropas del grupo Newsan, en su planta del Municipio, cuestión que Bertolotto valoró y sostuvo que “todo lo que tenga que ver con la producción es bienvenido”.

“De todas maneras la industria en el país está funcionando en un 60 o 70 por ciento, el problema lo tenemos en los pequeños comercios, shoppings y trabajadores independientes de los grandes centros. El PBI bajó un 13 por ciento, cuando en Brasil que no cerró nada bajó un 20 y Chile casi 30. Además no es que nos agarró solo la pandemia, los últimos años del gobierno de Mauricio Macri fueron peores que esto que nos pasa, nos endeudó y esa plata se fugó, no se vio ninguna inversión en la producción”, remarcó en diálogo con Info Región.