Lanús: Para Sandoval, “es hora de generar un recambio” en la Defensoría del Pueblo

El concejal por el Frente de Todos – De Lanús para Lanús, Gabriel Sandoval, consideró que el mandato de Alejandro Gorrini como Defensor del Pueblo “es una etapa cumplida” y afirmó que “es hora de generar un recambio y traer aires nuevos”. También remarcó que en el Concejo Deliberante “se rompieron los acuerdos y se discute por horas resoluciones en lugar de temas urgentes”.

En la última sesión especial, el Cuerpo le prorrogó el mandato al Defensor del Pueblo hasta diciembre y Sandoval fue el único que se opuso. Al respecto, en diálogo con Info Región, el edil manifestó que “institucionalmente el mandato debería haber terminado en los plazos establecidos”, es decir, el 26 de agosto.

Sostuvo que al margen de eso, “el mandato de Gorrini tuvo su etapa culminada y es hora de generar un recambio sano de aires nuevos en términos ejecutivos y sobre todo de contenido y formas”.

“Hoy Lanús tiene complicaciones económicas, sanitarias, en torno a los servicios, institucionales, con las fotomultas y creo que una renovación le haría muy bien a la institucionalidad y a la política del distrito. En ese sentido, apoyo al colectivo de instituciones y personas que nos acercaron la propuesta del doctor Domingo Grimberg, pediatra de una gran trayectoria política y por sobre todo institucional y servicial en términos de nuestro Municipio. Nos hubiese gustado que se discuta en los nombres que cada uno de los concejales aportaba o acompañaba y no lo pudimos hacer”, lamentó.

Acuerdos

Por otro lado, enfatizó que en el Concejo “al comienzo de la pandemia se generaron acuerdos entre los presidentes para no dilatar los temas importantes y que se trabajen en comisión”, pero que “esos acuerdos se están rompiendo y se discute por horas resoluciones en lugar de los temas urgentes”.

“En la última sesión discutimos dos horas y media sobre la posibilidad de que los jóvenes a partir de los 18 fueran votados. Obviamente estamos de acuerdo, fui de los concejales más jóvenes en asumir a mis 25 años en mi primer mandato y estoy orgulloso de eso, no está en discusión, pero hay temas urgentes que están cajoneados en comisión como la ayuda económica a los comerciantes gastronómicos como para darle tanto debate a una resolución para pedir el tratamiento en la Cámara de Diputados provincial de un tema que no está en agenda”, señaló el concejal.

En esa línea, le pidió al oficialismo que “asuma los compromisos”, en lugar de “cajonear” los expedientes en las comisiones donde son mayoría. “Si el PRO no está de acuerdo con un expediente que presenté, que me lo haga saber, que se rechace y se mande a archivo, pero que le diga a la universidad, a los vecinos, a los médicos y las médicas, que no necesitan nuestra ayuda”, disparó.

Democracia

Por último, se refirió a los dichos del ex presidente Eduardo Duhalde sobre la posibilidad de un golpe de Estado y remarcó que “son declaraciones que no tienen asidero en democracia, en especial porque no vienen de un vecino sino de una persona que en un momento condujo el destino de los argentinos”.

“Si Duhalde tiene información precisa de lo que pasa institucionalmente en Argentina, en lugar de pasar ese mensaje en la televisión abierta tendría que ir a la Justicia. Sus dichos son lastimosos para la democracia y sumamente reprochables, me deja consternado que una persona que fue presidente tenga esos dichos”, concluyó Sandoval.