Echeverría: “Nuestro sistema aún está bien”, aseguran desde el oficialismo

El concejal por el Frente de Todos de Esteban Echeverría Ángel Cammilleri sostuvo que el sistema sanitaria en el distrito “aún está bien” aunque advirtió que “si desborda la curva” de contagios de coronavirus “puede llegar a ser peligroso”.

“Hoy Echeverría no está colapsado. Está en un porcentaje del más del cincuenta por ciento de ocupación de camas pero hay que cuidarse porque este virus no perdona y si se desborda la curva puede llegar a ser peligroso”, alertó el edil oficialista en diálogo con Info Región.

Y luego añadió: “Por eso siempre pedimos a la gente que se cuide y que entienda que no salir implica no contagiarse y si no se contagia, la posibilidad de cuidar y curar a los que se enfermen y necesiten de esas camas, la va a tener”.

Respuesta

Una de las críticas desde la oposición del distrito es que no se les brinda, desde el Ejecutivo, información respecto a la situación sanitaria. Frente a esto el edil oficialista sostuvo que desde el Municipio se informa “semanalmente”.

Echeverría: Desde Juntos por el Cambio cuestionan la “falta de información” “La información que tenemos es la misma que pueden tener ellos abriendo las paginas oficiales, no tenemos otra información que no sea eso”, detalló. Desde Juntos por el Cambio también criticaron que no se están realizando las reuniones que se solían llevar a cabo entre los bloques y el secretario de Salud comunal, Gabriel Ive, a lo que Cammilleri respondió que el funcionario “a veces no puede” porque “está con sus tareas lógicas”. “No es que se oculta nada, ni nada por el estilo”, insistió. Por último, el concejal lamentó que la oposición “a nivel nacional se están utilizando cosas que no tendrían que utilizarse políticamente, están jugando mucho a la política y se están olvidando que la sociedad padece todas esas cosas”.

Valoró que a nivel municipal “eso no sucede” porque “por lo menos” un sector de la oposición “acompaña y consensúa”.