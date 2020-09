Pallares apuntó contra una parte de la oposición: “Promueven la extorsión y amenazas”

El senador bonaerense por el Frente de Todos José Luis Pallares acusó a una parte de la oposición de promover “no solo el odio y la grieta en sus militantes, sino también la extorsión y las amenazas” y consideró que “hay una campaña de hostigamiento permanente”. También valoró el plan de fortalecimiento de seguridad en el Conurbano al asegurar que “viene a traer tranquilidad”.

“Hay gente que sigue sin entender que hubo un resultado electoral que le dio la posibilidad al peronismo de retornar al poder y lleva adelante una campaña de chicana permanente y de amenazas berretas en las redes, yo las recibo personalmente a veces cuando posteo algo en alguna red social. Hay una campaña de hostigamiento permanente, de una vez por toda la oposición tiene que ser responsable como lo fuimos nosotros cuando fuimos derrotados en el 2015”, reclamó el legislador oriundo de Lanús en diálogo con Info Región luego de que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, denunciara insultos y amenazas luego de la última sesión.

En ese sentido, destacó que “la familia Massa Galmarini recibió el apoyo de todo el espectro político” y diferenció a los dirigentes de Juntos por el Cambio que “ejercen de manera responsable porque tienen el deber de la gestión como gobernadores, legisladores e intendentes”, de los que “están desocupados políticamente y promueven en sus militantes no solo el odio y la grieta, sino también la extorsión y la amenaza”.

Asimismo, criticó a los legisladores nacionales opositores que no quisieron sesionar de manera virtual y sostuvo que “no es momento de sesionar de manera presencial”. “Con un poco de razonamiento y sentido común se podría seguir con la modalidad a distancia como en la legislatura de la Ciudad o la bonaerense. El hecho de que se haya vencido el protocolo no impide que exista una prórroga”, evaluó.

Tranquilidad

Por otro lado, el dirigente del Frente Renovador reconoció que la inseguridad “se va complicando a medida que se flexibiliza el aislamiento”. “Las grandes bandas que delinquen se vuelcan hacia el primer cordón ya que buscan mutar y expandirse en lugares donde tienen cercana a la clase media y crecen las salideras, las entraderas, los robos de autos y los motoqueros que andan buscando el celular de los chicos que salen a caminar porque va mejorando el clima”, señaló.

En ese sentido, destacó el plan nacional de seguridad abocado al Conurbano y afirmó que “no tiene precedentes y claramente viene a darle tranquilidad a los más de ocho millones de bonaerenses del primer cordón”.

“Este plan tiene que ver no solamente con una inversión pública que pocas se hizo, sino también con la prestación del servicio de la Policía Federal, la Gendarmería y Prefectura, más los 20 mil patrulleros que van a enviar, sumado a mayor tecnología para seguir apuntalando los sistemas de monitoreo de los municipios mediante cámaras y por supuesto lo más necesario que es la capacitación del personal policial”, concluyó Pallares.