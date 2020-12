Tienen 19 años, viven en Banfield y trabajan cada fin de semana para ayudar a otros

El 5 de diciembre pasado fue el Día del Voluntariado e Info Región quiere contar la historia de dos jóvenes de 19 años, vecinos de Banfield, que todos los fines de semana se toman su tiempo para asistir a personas en situación de calle, en las duchas de Cáritas.

Se trata de Milagros Rojas e Ivo Irmici. Ambos tienen 19 años, son de Banfield y participan del grupo Scout de la Catedral Nuestra Señora de La Paz de Lomas de Zamora desde hace dos años.

Tras la cuarentena por coronavirus en aquel lejano marzo, el servicio de duchas de Cáritas solicitó apoyo a la comunidad para poder seguir llevando a cabo la actividad. Los Scouts se sumaron al proyecto y estos dos jóvenes, sin dudarlo, respondieron al llamado solidario.

“Son muy queridos en la comunidad”, contó Nora, una dirigente del grupo Scout que valoró que “al ser tan jóvenes, estén tan involucrados y comprometidos”. Ambos se sumaron en marzo, y según contaron a Info Región, no faltaron ni un sábado.

“Ivo es correcto, sencillo, con espíritu noble, siempre con la palabra justa y es muy servicial. Es un chico con ganas de hacer cosas”, lo describió la mujer, al tiempo que planteó que “Milagros toma la iniciativa, no espera a que le digan, ella ya lo hace”.

“A veces no se le da el espacio y el lugar a los jóvenes. A veces los adultos somos un poco egoístas y queremos figurar en todo. Pasa en todos los ámbitos, somos muy mezquinos en realidad con los jóvenes, porque nos parece que no lo van a hacer bien y no se le da la oportunidad”, analizó Nora, al tiempo que valoró la importancia de dar a conocer estas historias para que otros se sumen. “Quizás conociendo la historia de los jóvenes, tal vez alguno diga ‘porque no lo puedo hacer yo, si yo también puedo’, por ahí no se animan o por ahí piensan que no hacen falta, y es importante que sepan, que sí lo hacen”, concluyó.

Las duchas de Cáritas, ubicadas en Pedro Ignacio Rivera 279, abren sus puertas cada sábado, de 8 a 14. Brindan desayuno, duchas, cambio de ropa y almuerzo a partir de las 12:30. Tanto los alimentos, como la ropa que se le brinda a las personas en esta situación es a partir de donaciones. Podés hacer tu aporte acercándote un sábado o comunicándote al whatsapp 11 3471 0399.